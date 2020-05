Obwohl die Planung für den Campus in Gronsdorf ins Stocken geraten ist, nimmt die Haarer FOS im September mehr Schüler auf. Möglich wird das durch eine Vergrößerung im provisorischen Gebäude an der Hans-Pinsel-Straße

Die Fachoberschule Haar hat zwar offiziell nicht einmal ein Schulhaus. Doch die Einrichtung wächst und gedeiht. So werden es von Jahr zu Jahr mehr Schüler in dem provisorisch genutzten Gebäude an der Hans-Pinsel-Straße 9a/10a. Und die Schule breitet sich dort aus. So hat der Bauausschuss des Gemeinderats eben erst zugestimmt, weitere Büros zu Unterrichtsräumen umzufunktionieren. Damit werden die Voraussetzungen geschaffen, von kommendem Schuljahr an 290 Schüler mehr aufzunehmen. 820 Fachoberschüler gibt es dann in Haar. Halb im Scherz stellt sich mancher die Frage, ob die Schule nicht am jetzigen Standort bleiben sollte.

Jetzt in Zeiten der Corona-Krise dürfte sich mancher Schüler an der FOS in Haar ohnehin privilegiert fühlen an der relativ neuen Einrichtung. Denn Präsenzunterricht fand zuletzt gar nicht statt, dafür half allen, dass die Schule recht gut mit modernen Kommunikationsmitteln ausgestattet worden ist. Eine Umfrage unter den Schülern ergab dann auch, dass ein ganz überwiegender Teil mit dem Online-Angebot zufrieden war und den regulären Unterricht vollständig oder überwiegend abgedeckt fand. Zumindest die zwölfte Jahrgangsstufe, die Abschlussklassen, sind seit 27. April wieder in der Hans-Pinsel-Straße, wo in dem früheren Bürobau unterrichtet und gelernt wird. Ein vollwertiges Schulgebäude ist es freilich nicht, dort im zweiten und dritten Stock. Eine Aula fehlt, und Sportmöglichkeiten sowieso.

Wann der geplante Neubau mit Sporthalle und Sportflächen auf der Nordseite des Bahnhofs Gronsdorf entsteht, den sich mancher schon als ökologisches Vorzeigeprojekt in Holzbauweise erträumt, ist noch völlig unklar. Die Verhandlungen des Landkreises mit der Stadt München über eine Abgabe der benötigten Flächen stocken. Die Erschließung durch eine aufnahmefähige Straße ist nicht in Sicht. Der künftige Haarer Bürgermeister Andreas Bukowski (CSU) hat derweil in seinem 100-Tage-Programm angekündigt, sogar einen neuen Standort für die FOS und die Realschule, die ebenfalls geplant ist, finden zu wollen. Wo der Schulcampus seiner Meinung nach hin könnte, sagte Bukowski auf Anfrage aber nicht. In Reihen der SPD gibt es Befürchtungen, dass die Schulen in den Grünzug nördlich von Haar gebaut werden könnten. Dagegen wäre freilich breiter Widerstand zu erwarten.

Ungeachtet all dieser offenen Fragen hat sich die Schule, die im September 2018 mit 198 Schülern den Betrieb aufnahm, entwickelt und zuletzt auch ihr Ausbildungsangebot ausgeweitet. Im Schuljahr 2019/2020 wurden die Ausbildungsrichtungen Gesundheit, Sozialwesen sowie Wirtschaft und Verwaltung um den Bereich Technik erweitert. Sämtliche Fachräume stünden mittlerweile zur Verfügung, hieß es. Jüngst wurde eine Elektrowerkstatt für die fachpraktische Ausbildung der elften Klassen im Technikzweig in Betrieb genommen. Nun sollen in der Schule im zweiten und dritten Obergeschoss des ausgedehnten Gebäudes an der Gemeindegrenze zu Trudering weitere Klassen-, Fachklassen, Verwaltungs- und Aufenthaltsräume geschaffen werden.

Die Raumsituation entspannt etwas, dass von den 820 Schülern ständig 180 Schüler in Praktika außer Haus sein werden. Die anderen werden in 24 Klassen unterrichtet von einem Kollegium unter Schulleiterin Nicola Tauscher-Meriç, das mittlerweile auf 38 Personen angewachsen ist. Mit drei bis vier Personen ist das Sekretariat besetzt. Von dem Gebäudekomplex mit 15500 Quadratmetern Geschossfläche nimmt die Schule künftig 4700 Quadratmeter ein. Außer einigen Firmen mit Büros und einem Lager ist dort auch eine Kindertagesstätte untergebracht.

Dass die Fachoberschule an der Hans-Pinsel-Straße ein Provisorium gefunden hat, das Entwicklungspotenzial bietet, gilt mittlerweile als großes Glück. Eigentlich war geplant gewesen, vorübergehend Container am künftigen Standort in Gronsdorf aufzustellen, bis Bürgermeisterin Gabriele Müller (SPD) das jetzige Gebäude ins Spiel brachte. "Für uns ist das eine fast perfekte Lösung, dass die da drin sind", sagte Müller im Bauausschuss. Gabriele Stießberger (CSU) wollte da wissen, ob es über die aktuellen Pläne hinaus Möglichkeiten gäbe, die Schule dort zu vergrößern. Die wären theoretisch bei den Flächen vorhanden. "Das Landratsamt könnte das Haus kaufen", sagte Müller offensichtlich nicht ganz ernst gemeint. Das freilich wäre die radikalste Abkehr von den Campus-Plänen und es dürfte alleine wegen der fehlenden Sportstätten nicht umsetzbar sein. Die geplante Erweiterung billigte der Bauausschuss einstimmig. Damit können im zweiten Stock des Nordflügels die Umbauarbeiten beginnen.