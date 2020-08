Von Gudrun Passarge, Garching

Wer weiß schon, dass Garching früher zu Niederbayern gehörte oder dass Feinkost Dallmayr seine Waren vom Ismaninger Goldachhof bezog? Oder dass Aschheim früher ein fränkischer Königshof war? Vermutlich entdecken Leser der kleinen Broschüre "Garchinger Kultur Rad Touren" noch zahlreiche Fakten, von denen sie bisher nichts wussten. Der Garchinger Ortschronist Michael Müller hat 20 interessante Radtouren rund um die Universitätsstadt zusammengestellt, allesamt mit geschichtlichem Hintergrund. Die Strecken führen über den Landkreis hinaus etwa nach Dachau, Erding, Freising oder Hallbergmoos. Müller beweist damit: Interessante Geschichten und Landschaften gibt es auch in unmittelbarer Nachbarschaft zu entdecken.

Das Büchlein im Selbstverlag hat eine lange Entstehungsgeschichte, wie Müller berichtet. Über mehrere Jahre hin hat er die Touren mit dem Fahrrad erkundet. Doch erst im "Corona-Home-Office von Ostern bis Pfingsten" hat der ehemalige Gymnasiallehrer für Geschichte sein Werk vollendet, wie er sagt. Müller ist der Ansicht, dass die meisten Menschen sich immer in Richtung Süden orientieren bei der Planung ihrer Ausflüge, und dabei die "Schätze des Nordens" übersähen. Die da wären "Heide und Moos, Bäche, Kanäle, Baggerseen und Fischteiche, Hügelland, Kleinstädte, eine Bischofsstadt und manche Besonderheit der Technik". Der Historiker sieht die Gefahr, dass der Siedlungsdruck auf das Münchner Umland zunimmt. Umso wichtiger findet er es, auf die verbliebenen Freiräume hinzuweisen, die auch in Zukunft erhalten bleiben sollten, um den Menschen Erholungsraum zu bieten.

Die Touren sind leicht, meist bewegen sich die Streckenlängen zwischen 30 und 50 Kilometern. Interessant sind sie alle und Müller konfrontiert die Radfahrer auch immer wieder mit dem dunkelsten Kapitel deutscher Geschichte, der NS-Diktatur. Müllers Lieblingstour ist die nach Kranzberg. Garching gehörte früher zum Landgericht Kranzberg, allerdings hatte die Kommune das Privileg, dass der Landrichter nach Garching kommen musste, um Recht zu sprechen. Gewohnt hat er mit seiner Entourage dann beim Pfarrer in Neufahrn. Das Landgericht Kranzberg reichte seinerzeit von Fröttmaning bis Allershausen, von der Isar bis zur Ingolstädter Landstraße, wo die Dachauer Gerichtsbarkeit begann. Bis zur Vereinigung Bayerns 1506 gehörte Garching damit zu Niederbayern.

Wer mehr erfahren möchte, sollte sich aufs Radl schwingen und über den Echinger Weg am Zettelhof vorbei nach Neufahrn fahren. Dort lohne sich der Besuch der Kirche Sankt Wilgefortis mit ihrer prächtigen Barockausstattung. An den Mühlenseen vorbei über die Moosach nach Massenhausen führt der Weg von der Schotterebene ins tertiäre Hügelland. Müller spricht von sanftem Auf und Ab an Schaidenhausen und Gremertshausen vorbei. Die Radler kommen an einem Versuchsgut der Hochschule Weihenstephan vorbei, fahren durch den Kranzberger Forst und kommen zur Kirche und zum Burghügel. Die alte Burg ist schon vor langer Zeit abgerissen worden, die Nazis haben 1938 dort einen Bau für die Hitlerjugend errichtet. In diesem befindet sich heute das Bronzezeit-Bayern-Museum, das Funde einer Keltensiedlung zeigt, die der Haimhauser Arzt Manfred Moosauer bei Bernstorf entdeckt hat.

Müller denkt jedoch nicht nur an den geistigen, sondern auch an den ganz leiblichen Hunger. So findet sich etwa der Hinweis zu einem Hotelgasthof in Kranzberg oder aber zum Wirt am Kranzberger Weiher, wo es auch einen Biergarten gibt. Der Rückweg böte noch die Gelegenheit zu einem kleinen Abstecher zur Kirche von Weng, dann geht es über Großeisenbach, Hetzenhausen und Fürholzen wieder zurück nach Garching.

Interessant dürfte auch eine Tour zur früheren Wirkungsstätte der "Doktorbäuerin" Amalie Hohenester in Mariabrunn im Landkreis Dachau sein. Sie behandelte Persönlichkeiten wie Kaiserin Elisabeth von Österreich oder Zar Alexander von Russland an dem Ort, an dem auch eine Kapelle mit Votivtafeln zu sehen sind. Ausgestellt sind auch die Krücken von Sophie, Tochter Max Josephs von Bayern, die dort "auf wundersame Weise geheilt" worden sein soll. Von Heilung redet heute niemand mehr in Mariabrunn, es sei denn, er glaubte an Wunderkräfte des Bieres, das im idyllischen Biergarten ausgeschenkt wird.

Der Ismaninger Speichersee, ein Ausflug nach Dachau zum Schloss oder zur KZ-Gedenkstätte oder beides, die Freisinger Domstadt oder das Künstlerdorf Haimhausen - Müller schaut auch über die Landkreisgrenzen und berichtet über geschichtlichen Hintergründe. Auch der Mooskultivierung widmet er einen Ausflug nach Hallbergmoos, das seinem Namen dem Reichsfreiherrn Theodor von Hallberg-Broich verdankt. Er hatte von König Ludwig I. das Recht erworben, das Moos rund um das Gut Birkeneck zu kultivieren - eine mühsame Angelegenheit. Bis 1803 hatte die Gegend übrigens noch zur fürstbischöflichen Grafschaft Ismaning gehört, enge Verbindungen gibt es also allerorten.

Interessant liest sich auch die Erklärung zur Tour "auf den Spuren des Militärs und der NS-Zeit", die am Bahnhof Hochbrück über den Schleißheimer Kanal führt, vorbei an Sperrgebiet, denn die Bundeswehr führt auch aktuell dort noch Übungen durch. Technikfans könnten dagegen zum Schleißheimer Flughafen fahren, sich über die Basispyramide in Unterföhring informieren, die an die Vermessung Bayerns erinnert oder über das Wasserkraftwerk an der Amper zwischen Fahrenzhausen und Kranzberg schlau machen. Doch welche Tour man auch wählt, man wird immer schlauer zurückkommen, als man losgefahren ist und manches vielleicht mit neuen Augen betrachten.

Das Radtourenbüchlein ist sowohl bei Bücher-Sirius als auch an der Rathauspforte zu beziehen. Müller empfiehlt dazu die Radwanderkarte der Nord-Allianz, die ebenfalls im Rathaus erhältlich ist.