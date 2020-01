Die Grünen-Landtagsabgeordnete Claudia Köhler aus Unterhaching ist in die Synode der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern berufen worden. Alle 108 Synodalen, darunter auch die 13 berufenen Personen, werden am 22. März in Bayreuth von Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm auf ihr Amt verpflichtet. Köhler engagiert sich seit ihrer Jugend in der Kirchengemeinde Heilandskirche Unterhaching.