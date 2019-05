26. Mai 2019, 18:48 Uhr Europawahl im Landkreis München Grüne noch stärker als im Bund

Die Partei liegt aktuell bei 23,9 Prozent. Die SPD wird bei der Europawahl im Landkreis München dagegen mehr als halbiert, die CSU bleibt weitgehend konstant, legt sogar mancherorts zu. Die AfD verliert durch die Bank. Die Wahlbeteiligung ist deutlich höher als vor fünf Jahren.

Update 20.15 Uhr: Aber auch in der CSU gibt es diesen Abend Grund zur Freude. Sie schneidet in mehreren Gemeinden besser ab als bei der Wahl vor fünf Jahren, so etwa in Gräfelfing, Haar und Ismaning.

Update 20.05 Uhr: Der bundesweite Wahltriumph der Grünen wird im Landkreis in vielen Gemeinden noch übertroffen: In Neubiberg kommt die Partei auf 25,9 Prozent, in Baierbrunn gar auf 27,5 Prozent. Dafür ist in Grünwald die Welt für die CSU noch immer wie früher: 48,5 Prozent sind ein landkreisweiter und vermutlich auch landesweiter Spitzenwert.

Update 19.55 Uhr: Auch in Grünwald und Ismaning lassen es die Wahlhelfer offenbar ruhig angehen. Dabei haben sie hier auch nur ein Kreuz pro Stimmzettel auszuzählen. Landkreisweit sind aber schon 245 von 356 Stimmbezirken ausgezählt. Die Zahlen stabilisieren sich weiter. Und auch die hohe Wahlbeteiligung. Sie liegt bei rund 70 Prozent.

Update 19.45 Uhr: In immer mehr Gemeinden ist ausgezählt und die Rathäuser melden vorläufige Ergebnisse ans Landratsamt. Aus einigen gibt es dagegen noch gar keine Zahlen: aus Aschheim zum Beispiel, aber auch aus Unterhaching.

Was ist da los? Update 19.35 Uhr: Die Gemeinde Aying hat erste der 29 Kommunen im Landkreis komplett ausgezählt. Das Ergebnis: CSU 43,7 Prozent, SPD 6,7 Prozent, Grüne 20,6 Prozent, AfD 7,2 Prozent, Freie Wähler 5,9 Prozent, FDP 3,3 Prozent, Linke 1,6 Prozent. In Baierbrunn liegen die Grünen mit 30,9 Prozent aktuell nur knapp hinter der CSU mit 33,7 Prozent.

Update 19.30 Uhr: Etwa die Hälfte der 356 Stimmbezirke im Landkreis München ist ausgezählt. Ein Blick auf den Halbzeitstand: CSU 36,5 Prozent, SPD 10,3, Grüne 24,3, AfD 6,7, Freie Wähler 3,9, FDP 5,0, Linke 1,9 Prozent

Update 19.15 Uhr: Die Ergebnisse stabilisieren sich. Inzwischen sind 144 der 356 Stimmbezirke im Landkreis München ausgezählt, darunter auch einige Briefwahlbezirke. Der aktuelle Auszählungsstand gut eine Stunde nach Schließung der Wahllokale: CSU 36,3 Prozent, SPD 10,2, Grüne 24,4, AfD 6,7, Freie Wähler 3,9, FDP 5,1, Linke 1,9.

Update 19 Uhr: Mittlerweile sind 105 von 356 Stimmbezirken ausgezählt. Danach kommt die CSU auf 35,7 Prozent im Landkreis, die SPD auf 10,2, die Grünen auf 25,0, die AfD auf 6,6, die Freien Wähler auf 3,9, die FDP auf 5,3 und die Linke auf 1,9.

Eine Dreiviertelstunde nach Schließung der Wahllokale gab es auch die ersten Ergebnisse aus dem Landkreis München: Nach Auszählung von 18 von 356 Stimmbezirken kommt die CSU im Landkreis auf 36,3 Prozent, die SPD auf 9,4, die Grünen auf 25,4, die AfD auf 6,3, die Freien Wähler auf 4,4, die FDP auf 5,5 und die Linke auf 2,0.

Die Sonstigen, darunter die ÖDP und die Satirepartei Die Partei, kommen nach derzeitigem Stand auf 11,1 Prozent. Die ersten Ergebnisse des Abends wurden aus Aying und Schäftlarn gemeldet, inzwischen liegen auf erste Ergebnisse aus größeren Kommunen wie Unterföhring und Ottobrunn vor.

Über die Ergebnisse in den Städten und Gemeinden halten wir Sie den ganzen Abend über dem Laufenden.

Die Wahlbeteiligung liegt im Landkreis nach derzeitigem Stand bei mehr als 70 Prozent und damit deutlich höher als vor fünf Jahren. Damals betrug sie nur 49,3 Prozent. Dass die Wahlbeteiligung bei der Europawahl höher ausfallen würde, hatte sich bereits vor Sonntag abgezeichnet. So meldeten mehrere Rathäuser deutlich mehr Briefwähler, die ihre Unterlagen vorab angefordert hatten.

Bei der Wahl vor fünf Jahren war die CSU im Landkreis auf 36,1 Prozent der Stimmen gekommen, gefolgt von der SPD als damals noch zweitstärkste Kraft mit 22,7 Prozent. Die Grünen hatten 14,1 Prozent erhalten, die AfD 8,9 Prozent, die FDP 5,1 Prozent, die Freien Wähler 2,7 Prozent, die ÖDP 2,6 Prozent und die Linke 2,4 Prozent.

Unter den Kandidaten der insgesamt 40 Parteien, die zur Europawahl antreten, sind n fünf aus dem Landkreis. Für die CSU kandidiert auf Listenplatz 61 der Oberhachinger Günter Braun, auf der SPD-Liste rangiert Korbinian Rüger aus Planegg auf Platz 66. Der Baierbrunner Anwalt Hannes Hartung steht bei der FDP auf Platz 121. Sie alle haben praktisch keine Chance auf ein Mandat. Das dürfte auch für Ulrike Schütt aus Haar gelten, auch wenn sie auf Platz drei der Partei LKR von AfD-Gründer Bernd Lucke steht, dort rangiert Eva-Marie Neufahrt, ebenfalls aus Haar, auf Platz neun.