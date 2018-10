12. Oktober 2018, 22:09 Uhr Eschentriebsterben Harvester rollen an

Im Auwald bei Ismaning werden Hunderte Bäume gefällt

Warntransparente, Absperrgitter und Harvesterspuren werden Spaziergängern und Radlern entlang der Isar zwischen Ismaning und Garching in den kommenden Wochen immer wieder begegnen. Im Auwald haben die Baumfällarbeiten begonnen, die wegen des großflächigen Eschentriebsterbens nötig werden. Dass die offizielle Informationsveranstaltung für die Anwohner in Ismaning nun erst stattfand, nachdem das Wasserwirtschaftsamt und die Staatsforsten bereits aktiv geworden sind, sei sehr unglücklich und nicht so geplant gewesen, betonten Ismanings Bürgermeister Alexander Greulich (SPD) und Walter Schuster vom Landratsamt. Künftig solle die Reihenfolge anders herum liegen. Bei der Begehung am Freitagvormittag fand sich allerdings auch nur ein gutes Dutzend interessierter Bürger ein.

Sie konnten selbst in Augenschein nehmen, warum die verschiedenen Eigentümer des Auwalds - hauptsächlich die Bayerischen Staatsforsten, die Gemeinde Ismaning und das Wasserwirtschaftsamt - sowie das Landratsamt, das für die Verkehrssicherheit auf dem Isarrad- und Fußweg zuständig ist, in den kommenden Wochen mehrere Hundert Eschen fällen lassen werden. Das Eschentriebsterben, ausgelöst durch einen aus Japan stammenden Pilz, hat Bäume in ganz Bayern befallen. Im Auwald sind die Auswirkungen besonders heftig, da Eschen etwa 80 Prozent des Bestands dort ausmachen. Sind die Bäume erst durch die Krankheit geschwächt, sind sie anfällig für andere Pilze wie den heimischen Hallimasch, sodass innerhalb weniger Jahre ein Umsturz oder das Abbrechen großer Äste droht. Um dem vorzubeugen, wird jetzt gefällt. Man werde aber nur soweit eingreifen, wie Gefahr von den Bäumen ausgehe, versicherte Schuster. Die Arbeiten sind langfristig geplant und werden sich wahrscheinlich in den kommenden Jahren wiederholen, wie Revierförster Michael Matuschek erklärte. Im Gemeindewald beginnen die Harvester Mitte November mit der Arbeit, die je nach Witterung bis Ende Februar dauern wird. Nördlich der B 471 wird voraussichtlich noch drei Wochen lang gefällt. In diesem Zeitraum ist der Isarrad- und Fußweg immer wieder abschnittsweise gesperrt. Umleitungen sind ausgeschildert.