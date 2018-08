30. August 2018, 22:16 Uhr Erschließungskosten Aschheimer Bürgerentscheid entfacht neuen Streit

Bürgerinitiative wirft CSU und SPD vor, in einem gemeinsamen Wurfblatt mit unlauteren Zahlen zu agieren

Von Irmengard Gnau, Aschheim

Am 16. September stimmen die Aschheimer darüber ab, ob die Gemeinde allen Anliegern von Altstraßen, die zuletzt im Sinne einer erstmaligen ordentlichen Erschließung ertüchtigt wurden, pauschal ein Drittel ihres Kostenanteils abnimmt. Die Lösung durch einen Bürgerentscheid sollte auch den durchaus heftigen Streit befrieden, der in den vergangenen Monaten über diese Frage entbrannt ist - schließlich werden nun alle Bürger gefragt, ob öffentliche Gelder genutzt werden sollen, um mehrere einzelne Anlieger zu entlasten. Im Vorfeld des Entscheids ist nun jedoch wieder Zank ausgebrochen.

Die eigens gegründete Bürgerinitiative "Straßenerschließung Aschheim-Dornach" wirft den Gemeinderatsfraktionen vor, sie hätten in einem Informationsschreiben zum Bürgerentscheid irreführende Angaben gemacht. In dem gemeinsam verfassten Wurfblatt, das an alle Haushalte verteilt wurde, legen CSU- und SPD-Fraktion dar, warum sie im Gemeinderat - übereinstimmend mit dem gesamten Gremium - den sogenannten Drittelerlass abgelehnt haben. Der Aschheimer Satzung zufolge müssen Grundstückseigentümer 90 Prozent der Erschließungskosten für ihre Straße tragen, zehn Prozent zahlt die Gemeinde. Aufgrund einer Gesetzesänderung lassen viele bayerische Kommunen bis 2021 gerade besonders viele alte Straßen, die bislang noch nicht den Standards gemäß erschlossen waren, ertüchtigen. Auf viele Anlieger solcher Altstraßen kommen deshalb derzeit hohe Geldforderungen zu, mit denen sie nicht gerechnet haben. Um diese abzumildern, hat der Landtag den Kommunen die Möglichkeit eröffnet, die Grundstückseigner zu entlasten und zusätzlich zum Gemeindeanteil bis zu ein Drittel der Kosten zu übernehmen.

Das halten CSU und SPD für ungerecht, weil das Gesetz nur bestimmte Anlieger in den Genuss dieses Nachlasses kommen lässt. Anlieger anderer Straßen hätten ihre Erschließungskosten schließlich bereits bezahlen müssen, argumentieren sie. Dafür greift die Bürgerinitiative wiederum die Parteien an. Der Drittelerlass sei schließlich speziell für die nun betroffenen Altstraßenanlieger geschaffen worden.

Weiter kritisieren die Vertreter der Initiative, würden SPD und CSU mit unlauteren Zahlen agieren, wenn sie die mögliche Zusatzbelastung der Gemeinde auf zwei bis drei Millionen Euro taxieren. Der Aschheimer Kämmerer Marko Zschoch hatte in einer Aufstellung im Gemeinderat von mindestens 1,85 Millionen Euro gesprochen. In einem Schreiben fordert die Bürgerinitiative die Sprecher von CSU und SPD auf, bis 31. August eine Erklärung abzugeben oder die von ihnen angekreideten Punkte öffentlich "richtig zu stellen". Andernfalls droht die Initiative damit, Schritte beim Verwaltungsgericht einzuleiten.

Für die Vorwürfe der Bürgerinitiative und das gestellte Ultimatum hat die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Ingrid Lenz-Aktaş wenig Verständnis. Die Gemeinderäte hätten sich intensiv mit der Möglichkeit des Drittelerlasses auseinandergesetzt und seien nach reiflicher Überlegung zu ihrer Ablehnung gekommen. "Wir als Gemeinderat müssen doch alle Bürger gleich behandeln", sagt sie. Den Bürgerentscheid hält sie für die beste Lösung. Die Fraktionsspitzen von CSU und SPD haben sich besprochen, man wolle nun auch die übrigen Fraktionskollegen einbeziehen, um eine Reaktion auf das Schreiben der Bürgerinitiative zu beraten. Die Initiative werde eine Antwort erhalten, sagt Lenz-Aktaş.