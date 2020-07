In Spanien und Südamerika ist Padel weit verbreitet, in Deutschland dagegen steckt diese Mischung aus Tennis und Squash noch in den Kinderschuhen. Das Interesse jedoch nimmt stetig zu. Gar von einer "Trendsportart" spricht Michael Schaub, Vorsitzender des SV/DJK Taufkirchen. Und an dieser Entwicklung will der Verein teilhaben, weshalb er auf seiner Tennisanlage zwischen Bahngleisen und A 995 einen Padel-Court errichtet hat - den zweiten im Landkreis nach der Sport-Scheck-Allwetteranlage in Unterföhring. Am Samstag wurde der Platz im Beisein von Florian Mayer (Foto) offiziell eröffnet. Der Ex-Tennisprofi ist ein Fan dieser Sportart und zeigte mit einigen Kollegen, wie schnell und rasant Padel sein kann. Für den SV/DJK ist der neue Platz, der bis Herbst noch überdacht werden soll, Teil eines größeren Umbauprojekts, für das der Verein laut Schaub fast 500 000 Euro ausgibt. So soll in wenigen Monaten eine Traglufthalle über drei bestehende Tennisplätze gebaut werden, sodass diese auch im Winter genutzt werden können.