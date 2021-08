Von Bernhard Lohr, Haar

In Haar rührt sich was. Die Gemeinde ist bunt und für Überraschungen gut. Manchmal geht es drunter und drüber und dann steht man auch wieder geschlossen zusammen: Das Wochenende hat das alles mal wieder gezeigt, als mit einem Konzert ein denkwürdiges Kapitel in der Gemeinde abgeschlossen wurde. Auf Einladung des Rathauses haben die Bürger mit einem Konzert der "Christian Benning Percussion Group" die Benennung des Platzes vor dem Poststadel und vor dem Bürgerhaus gefeiert. Es donnerte kräftig und ein Unwetter zwang dazu, kurzfristig umzudisponieren. So fand das Konzert statt auf dem "Haarer Anger", für den sich viele nach einer Befragung unter großer Beteiligung einen anderen Namen gewünscht hatten, im Bürgersaal statt.

Vor Beginn des Konzerts zeigten Bürgermeister Andreas Bukowski (CSU) und Vertreter von CSU, SPD und Grünen, dass sie Gräben überwinden wollen, die im Streit um die Namensgebung gerissen wurden. Sie posierten auf dem "Haarer Anger" gemeinsam für ein Foto.

Feuerwerk im Bürgerhaus

Das Konzert, zu dem mancher wegen der vorhergehenden Querelen nicht gehen wollte - ein Facebook-User sagte mit den Worten "Ich hab heut meinen rebellischen" ab - riss dann aber doch das Publikum mit. Die Gemeinde berichtet, dass Felix Kolb, Marcel Kentaro Morikawa, Patrick Stapleton und Severin Stitzenberger mit dem Kopf des Ensembles, Christian Benning, ein "wahres Feuerwerk an Tönen und Rhythmen" abgebrannt haben. Eine gute Mischung aus modernen, klassischen und jazzigen Stücken hätten sie auf den verschiedenen Trommeln und drei Marimbas gezaubert. Es sei ein mitreißender Spagat zwischen Beethoven und Chick Corea geboten worden.

Das Konzert zeigte auch, was in Haar für ein kreatives Potenzial steckt. Den Kontakt zu den jungen Musikern hatte Arnold Riedhammer hergestellt, der Vorstandsmitglied der Haarer Bürgerstiftung und Mitglied der Münchner Philharmoniker sowie der Band "Blechschaden" ist. Riedhammer ist einer der bekanntesten Percussionisten in Deutschland, der entspannt zwischen den Welten der Klassik und des Pop surft. Er spielte unter Leonard Bernstein und war an Aufnahmen mit den Rolling Stones und Freddie Mercury beteiligt.

Das Wochenende bot auch darüberhinaus Kultur und Events. Das Klassik-Konzert mit dem "Ensemble Impression" im Rathaus-Garten fand auch im Bürgerhaus statt. Dafür hielt beim Hofflohmarkt das Wetter.