Die Flugsicherung am Münchner Flughafen bremst aktuell den Ausbau der Windenergienutzung in unmittelbarer Nähe zum Airport.

Ismaning will zusammen mit der Nordallianz und den Landkreisen München, Freising und Erding erreichen, dass die veralteten Radarsysteme am Flughafen nicht länger den Bau von Rotoren verhindern.

Von Sabine Wejsada, Ismaning

Wenn es nach der Gemeinde Ismaning geht, sollen die Radaranlagen und Funkfeuer des Flughafens München nicht länger den Ausbau der Windkraft bremsen. Denn bisher geraten vor allem Kommunen im Münchner Norden mit ihren Plänen, auf eigener Flur Windräder zur Energieerzeugung aufzustellen, ziemlich schnell an Grenzen. Ein gewichtiger Grund ist die Nähe zum Flughafen im Erdinger Moos. Rund um den Airport gibt es weitreichende Sicherheitszonen, die den Bau von Rotoren verhindern. Es sind die Anlagen der Deutschen Flugsicherung (DFS), die eine Realisierung mindestens erschweren, wenn nicht gar aussichtslos machen. Dort, wo Flugrouten verlaufen, können Windräder aus Sicherheitsgründen nicht so einfach in die Landschaft gepflanzt werden.

Doch das soll sich ändern, wenn es nach dem Ismaninger Gemeinderat geht. Dieser hat nun auf Antrag von SPD und Freien Wählern Bürgermeister Alexander Greulich ermächtigt, zusammen mit der Nordallianz, einem Zusammenschluss von acht Kommunen in den Kreisen München und Freising, sowie mit den Landräten aus München, Erding und Freising eine Resolution auf den Weg zu bringen, die Windkraft auch in direkter Nachbarschaft zum Flughafen erlaubt. Mit der Resolution sollen die zuständigen Stellen, allen voran die Deutsche Flugsicherung und die Flughafen München GmbH sowie ihre Gesellschafter Land, Bund und Stadt München, aufgefordert werden, die veralteten Navigationssysteme und Radaranlagen zu erneuern und auf Satellitentechnik umzustellen, wie es bereits an anderen deutschen Flughäfen geschehen sei.

Dann könnten die bisher geltenden Sicherheitsradien verringert werden, was die Errichtung von Rotoren erleichtern würde. "Es wird höchste Zeit, die Flugsicherung am Flughafen München entsprechend umzurüsten und damit den Weg freizumachen für den Bau von Windkraftanlagen im Bereich der Landkreise München, Freising und Erding", heißt es in dem vom Gemeinderat angenommenen Antrag von SPD und Freien Wählern. Mit einer von einem breitem Bündnis getragenen Resolution soll dieser Forderung Nachdruck verliehen werden.

Detailansicht öffnen Die Flugsicherung am Münchner Flughafen arbeitet immer noch mit Radaranlagen statt mit Satellitentechnik wie andere deutsche Flughäfen. (Foto: Marco Einfeldt)

Weil das Thema Windkraft nicht zuletzt wegen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine und den damit verbundenen Einschränkungen bei der Energieversorgung immer mehr an Fahrt aufgenommen hat, sind von der DFS, dem Bundeswirtschafts- sowie Verkehrsministerium seit August 2022 eine Neubewertung der Anlagenschutzbereiche rund um die Flughäfen vorgenommen worden. Mit dem Ergebnis, dass laut einer in der vergangenen Woche verbreiteten Pressemitteilung bei bundesweit 39 von 50 Doppler-Drehfunkfeuern der Schutzbereich von 15 auf sieben Kilometer reduziert worden ist, was bundesweit eine Windkraftnutzung auf einer Fläche von 21 0000 Quadratkilometern in Flugplatznähe ermöglichen soll. Die deutlich kleineren Anlagenschutzbereiche würden allerdings weiterhin benötigt, "damit Windkraftanlagen nicht die Signale der Navigationsanlagen ablenken und Piloten zuverlässig navigieren können", wird Friedrich-Wilhelm Menge, Geschäftsführer Technik der DFS, darin zitiert.

Viele Kommunen im Münchner Norden liegen in roten Zonen

Ob sich für Kommunen im Münchner Norden wie etwa Ismaning oder Garching, die den Bau von Rotoren vorantreiben wollen, durch die reduzierten Radien rund um die Drehfunkfeuer etwas ändert, bleibt indes abzuwarten. Wie ein Blick auf eine interaktive Karte auf der Homepage des Bundesaufsichtsamtes für Flugsicherung zeigt, liegen sie noch immer in den roten Zonen. Auch wenn bei der Beurteilung von Windkraft-Bauprojekten die Aspekte Anlagenschutz für Navigations- und Radaranlagen sowie insbesondere in Flughafennähe der Hindernisschutz eine Rolle spielen, stellen diese Bereiche allerdings "keine generellen Bauverbotszonen dar", wie DFS-Sprecherin Anja Neumann versichert. Sie seien aber im Genehmigungsverfahren relevant: "In diesen Gebieten muss bei jedem Bauvorhaben gesondert geprüft werden, ob von dem Bauwerk eine mögliche Störung von Flugsicherungsanlagen ausgeht."

Städte und Gemeinden in direkter Nachbarschaft zum Münchner Flughafen brauchen also weiterhin Durchhaltevermögen, wenn sie auf Windkraft setzen wollen.