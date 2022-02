Die Dächer von Bauhof, freiwilliger Feuerwehr, Bayerischem Rotem Kreuz, Gymnasium, Haus der Begegnung und den anliegenden gemeindeeigenen Mietshäusern werden mit Photovoltaik-Anlagen ausgerüstet. Das hat der Grünwalder Gemeinderat beschlossen. Dafür sind Mittel in Höhe von 1,3 Millionen Euro für 2022 bereitgestellt. Für 2023 ist nochmals eine Million geplant. Den erzeugten Strom möchte die Gemeinde dann am liebsten selbst für die eigenen Gebäude nutzen. Einer der Gründe dafür ist, dass die EEG-Umlage zur Förderung der Energieerzeugung aus erneuerbaren Energien Mitte des Jahres abgeschafft wird. Auf eigenverbrauchten Strom muss dann keine Gebühr mehr gezahlt werden. Der enorme Strompreisanstieg der vergangenen Monate ist ein weiterer Grund ebenso wie die nicht vorhersehbaren Energiepreise in den weiteren Jahren. Schließlich lohne es sich auch aufgrund der niedrigen Vergütung nicht mehr, Strom ins öffentliche Netz einzuspeisen. Auch für Privatleute und Gewerbetreibende unterstützt Grünwald schon seit geraumer Zeit mit dem Projekt "Sonne für Grünwald" den Ausbau von Solaranlagen, viele Firmen haben bereits solche erbaut, etwa Bavariafilm, KGAL, der Freizeitpark und der Alte Wirt.