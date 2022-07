Die Landtagsabgeordnete Kerstin Schreyer (CSU) aus Unterhaching hat es am Donnerstag in einer Stellungnahme als Erfolg der Politik in Bayern und insbesondere der CSU gewertet, dass die Bundesregierung bei der Förderung der Wasserkraft im letzten Moment ihren Kurs geändert hat. Bei der am Donnerstag im Bundestag verabschiedeten Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) wird die Wasserkraft entgegen bisherigen Plänen doch als im "überragenden öffentlichen Interesse" stehend klassifiziert. Auch Kleinwasserkraftwerke bis 500 Kilowatt Leistung werden weiterhin gefördert.

Schreyer hatte kürzlich bei einem Besuch der Kraemermühle in Gräfelfing, wo die Gemeinde die Anlage ertüchtigen möchte, eine Zurückstufung der Wasserkraft als "Irrweg" bezeichnet. In Ismaning, wo man ebenfalls Potenzial in kleinen Anlagen sieht, sprach Bürgermeister Alexander Greulich (SPD) von einem "Paradebeispiel", wie die Energiewende ausgebremst werde. Vor allem aus Bayern, wo 60 Prozent der Wasserkraftanlagen in Deutschland betrieben werden, hat es Protest gegen die Pläne in Berlin gegeben.

Schreyer twitterte, "unser Einsatz in den letzten Wochen auf allen politischen Ebenen hat sich ausgezahlt". Das sei eine wichtige Erfolgsmeldung auch "für die vielen Wasserkraft-Familienbetriebe in Bayern". Der FDP-Bundestagsabgeordnete und Generalsekretär der Bayern-FDP Lukas Köhler erklärte, dass "auf Betreiben der FDP" die Wasserkraft nun gestärkt werde. Umweltverbände wie der WWF hatten Druck gemacht, Kleinwasserkraftwerke nicht mehr zu fördern, weil sie bei der Stromproduktion wenig brächten, aber die Ökosysteme in Fließgewässern massiv beeinträchtigten.

Auch die IHK reagierte erleichtert. "Gerade die kleineren Wasserkraftwerke in Bayern produzieren nah am Verbraucher und direkt in der Region umweltfreundlichen Strom. Sie sind ein Garant für die regionale Versorgungssicherheit im Freistaat", so ihr Hauptgeschäftsführer in Bayern, Manfred Gößl.