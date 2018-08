22. August 2018, 14:04 Uhr Kataster zeigt Solarpotenzial für jedes Dach Auf der Sonnenseite

Die Energieagentur des Landkreises hilft Privatleuten bei der Energiewende auf die Sprünge. Ein Solarpotenzialkataster zeigt für jedes Dach, ob sich die Installation einer Photovoltaikanlage lohnt.

Von Martin Mühlfenzl, Landkreis

Dach ist nicht gleich Dach. Ein steil nach Norden zeigendes hat eben nicht dasselbe Potenzial wie ein im 30-Grad-Winkel nach Süden ausgerichtetes. Vor allem dann nicht, wenn es darum geht, auf dem Dach mit der Kraft der Sonne Strom oder Wärme zu erzeugen.

Der Landkreis München bietet seinen Bürgern von diesem Mittwoch an die Möglichkeit, einfach und kostenlos zu ermitteln, ob sich das eigene Wohngebäude für die Errichtung einer Photovoltaikanlage oder einer Solarthermieanlage eignet und diese auch rentabel wären. Das Online-Solarpotenzialkataster, das über die Homepage des Landratsamtes erreichbar ist, gibt detailliert Aufschluss über nahezu alle Gebäude in den 29 Städten und Gemeinden des Landkreises.

"Für uns ist das ein enorm wichtiger Baustein, mit dem wir eine große Breitenwirkung in die Bevölkerung hinein erzielen wollen", sagte Landrat Christoph Göbel (CSU) am Dienstag bei der Vorstellung des Projektes. Mit dem Solarpotenzialkataster sei es für den Eigentümer "auf einen Blick möglich, zu erkennen, ob es sich rechnet". Hans Gröbmayr, Geschäftsführer der Energieagentur Ebersberg-München, die das Kataster auf die Beine gestellt hat, warb eindringlich für den Umstieg auf die klimafreundliche Art der Energiegewinnung - durch Privathaushalte und Unternehmen. "Es stellt sich nicht dir Frage, können wir uns das leisten? Sondern eher: Wer kann es sich leisten, das nicht zu machen."

Laserscanner-Daten ausgewertet

Das Solarpotenzialkataster wurde anhand von Laserscanner-Daten aus einem Überflug des Landkreises München erstellt. Diese Daten bilden auf der Homepage die Basis jeder Abfrage. Der Nutzer gelangt mit wenigen Klicks auf eine Übersichtskarte mit allen Kommunen und kann daraufhin per Klick auf seine Stadt oder Gemeinde das eigene Dach suchen. Auch eine Adresssuche ist möglich. In der Karte sind die einzelnen Objekte farblich markiert: Grün steht für ein Dach mit besonders guter Eignung, gelb bedeutet geeignet, orange bedingt geeignet und rot nicht geeignet. Mit dieser ersten Einschätzung beginnt schließlich ein Analyseprozess, an dessen Ende ein auf die entsprechenden Ansprüche und Erfordernisse des Fragestellers abgestimmter Vorschlag für eine Photovoltaik- oder Solarthermieanlage (oder eine Kombination beider Systeme) errechnet wird. Man kann angeben, ob das Objekt privat oder geschäftlich genutzt wird, ein Speicher eingebaut oder ein Anschluss für ein Elektrofahrzeug berücksichtigt werden soll. Auch eine Kostenkalkulation wird erstellt - mit der Option einer Kreditaufnahme. In einem letzten Schritt kann der Interessierte per Klick Handwerker in seiner unmittelbaren Nähe suchen und diesen mit dem Angebot des Potenzialkatasters kontaktieren.

Energieagentur-Chef Gröbmayr machte aber deutlich, dass es sich bei dem Kataster um kein "Planungstool" handle. "Es geht um eine grobe Abschätzung", sagte Gröbmayr - und darum, denjenigen, die an einer Photovoltaikanlage interessiert sind, ein wenig Scheu zu nehmen. "Vielen geht es so, dass sie mit Angeboten von Firmen konfrontiert werden, aber nicht so genau wissen, was sie machen sollen", sagte er. "Das Solarkataster soll einen Anreiz schaffen, den Schritt unvoreingenommen zu machen. Es ist eine Beratung." Im Landkreis Ebersberg, Sitz der Energieagentur, gibt es das Kataster mittlerweile im dritten Jahr.

Starker Zuwachs an Photovoltaikanlagen

Im ersten Jahr sei der Bau von Solaranlagen massiv angestiegen, sagte Gröbmayr, um mehr als 70 Prozent und damit weit mehr als im bundesweiten Durchschnitt. Erst vor wenigen Wochen hätten sich unter der Regie von Veronika Bohmann, Mitarbeiterin der Energieagentur, in einer Gemeinde des Landkreises Ebersberg 30 Privatpersonen zusammengetan und den Bau von Solaranlagen in einer Bündelausschreibung auf den Weg gebracht, berichtete er.

Gröbmayer betonte die Vorteile von Solaranlagen. So würden etwa 30 Prozent des erzeugten Stroms im Haushalt selbst verbraucht; der Rest wird eingespeist. Dieser Wert könne mit einem eingebauten Speicher auf mehr als 60 Prozent erhöht werden. Am Beispiel eines Einfamilienhauses mit einem hervorragend geeigneten Dach zeigte Energieberaterin Bohman auf, dass sich die Anlage - je nach Art der Finanzierung in einem Zeitraum von neun bis 14 Jahren amortisiert.

Auch in Zeiten zurückgehender Einspeisevergütungen lohne sich die Solarenergie, sagte Landrat Göbel. "Wir sind neben Freiburg und Baden die Sonnenregion Deutschlands." Die Energiewende finde aber vor allem in den Köpfen der Menschen statt, sagte Göbel.

Das Solarpotenzialkataster ist über die Homepage des Landkreises München (www.landkreis-muenchen.de oder direkt per Eingabe (www.solare-stadt.de/kreis-muenchen/Start) erreichbar.