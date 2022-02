Von Franziska Gerlach , Ottobrunn

Es kommt vermutlich nicht oft vor, dass Kopfschmerzen zu einem beruflichen Neustart samt Gründung eines Unternehmens führen. Bei Anne Goldhammer-Michl war es so. Über Jahre hinweg litt die Ottobrunnerin unter Migräne, und als die Schübe schließlich zwei bis drei Mal pro Woche kamen, so heftig, dass sie sich hinlegen musste und weder Schmerzmittel noch chinesische Kräuter oder Yoga ihr helfen konnten, machte sie sich selbst auf die Suche. Im Internet las sie, dass sich die Schmerzen durch eine sogenannte ketogene Ernährung lindern lassen, bei der Fette die wichtigsten Energielieferanten darstellen. Sie baute lange Pausen zwischen den Mahlzeiten ein, über zwei Jahre hinweg aß sie nur noch 20 Gramm Kohlenhydrate pro Tag, dafür viel Gemüse und gesunde Fette, wie sie etwa in Avocados oder Oliven enthalten sind. Das trainiere den Fettstoffwechsel, sagt die 50 Jahre alte Ottobrunnerin.

Der Energiemangel im Gehirn, der die Migräne verursache, könne so behoben werden. Heute ist sie ihre Kopfschmerzen praktisch los. Was sich dagegen hartnäckig hält, ist ihr Interesse an einer Ernährung, die sich positiv auf die Gesundheit auswirkt. Sie ließ sich am "Zentrum für Naturheilkunde" in München zur Ernährungsberaterin ausbilden. Vor dreieinhalb Jahren gründete sie ihre Firma "Avocadooo". Seither berät Goldhammer-Michl nicht nur Privatkunden und Firmen. Sie hat ein Kochbuch geschrieben, hält Seminare an der Volkshochschule Südost, gibt Koch-Workshops oder solche, die sich etwa um das Fermentieren drehen - eine alte Methode, um Lebensmittel haltbar zu machen.

Detailansicht öffnen Als Snack bietet Anne Goldhammer-Michl fermentierte Karotten-Sticks an. (Foto: Sebastian Gabriel)

An diesem grauen Wintermorgen pfeift ein eisiger Wind durch Ottobrunn, doch Anne Goldhammer-Michl läuft barfuß durch die Küche, bietet Tee und fermentierte Karotten-Sticks an, während sie von ihrem beruflichen Werdegang erzählt. Wie es dazu kam, dass sie sich im ehemaligen Kinderzimmer ihrer Töchter ein Büro mit einem Stehpult eingerichtet hat, an dem sie online Kunden - vornehmlich Frauen - aus Hamburg, Frankfurt oder der Schweiz berät. Manchen wird sie von "der Fressformel" der Nahrungsmittelindustrie berichten. Und vermutlich werden sie dann verstehen, weshalb man eine Tüte Kartoffelchips so schlecht beiseite legen kann. Die gezielte Kombination von Kohlenhydraten und Fett, wie das bei Chips der Fall sei, komme nämlich abgesehen von der Muttermilch in der Natur nicht vor. "Das ist der Körper nicht gewöhnt", sagt Goldhammer-Michl. Er reagiert mit Gier. Dabei wäre es nicht schwer, sich gesund zu ernähren: Gemüse, Eiweiß, gesunde Fette, wenig Kohlenhydrate. Ungefähr so, wie die Ottobrunnerin es macht, wenn sie die Lasagne mit Zucchini schichtet statt mit Nudelscheiben.

"Ich finde es sinnvoller, jemandem zu helfen, als den ganzen Tag Zahlen hin und her zu schubsen."

Die Geschichte der großen, schlanken Frau ist die Geschichte eines Lebens, in dem Essen und Lebensmittel zwar die meiste Zeit präsent waren, das aber doch Umwege aufweist. Die Ottobrunnerin stammt ursprünglich aus Halle, wo sie sich nach der Schule in einem Hotel zur Köchin ausbilden lässt. Schon als Teenager kocht sie das Mittagessen für die Familie, um dem obligatorischen Sonntagsspaziergang ihrer Eltern zu entgehen. Mit 18 zieht sie nach München, arbeitet über anderthalb Jahre hinweg im Spatenhaus an der Oper. Doch der harte Job in der Restaurantküche ist nichts für die Ewigkeit. Also macht sie das Abitur nach, studiert in München Statistik mit Psychologie im Nebenfach. Sie will in die Marktforschung, landet aber im Risikomanagement. 13 Jahre lang arbeitet sie für eine Münchner Bank. Dass sie heute ihr eigenes Unternehmen führt, erfüllt sie mit Zufriedenheit: "Ich finde es sinnvoller, jemandem zu helfen, als den ganzen Tag Zahlen hin und her zu schubsen", sagt sie und schmunzelt. Der berufliche Neubeginn war die richtige Entscheidung, sagt dieses Schmunzeln.

Tatsächlich sind es oftmals Quereinsteiger, die mit besonders viel Engagement auffallen. Und wenn Goldhammer-Michl schildert, wie der Konsum "schneller Kohlenhydrate", enthalten etwa in Weißbrot, Nudeln oder Süßigkeiten, den Blutzuckerspiegel hochschnellen und bald darauf wieder abfallen lässt, dann dämmert dem Zuhörer nicht nur, welchen Stress das für Körper bedeutet. Ihm wird auch klar, dass da eine etliche Studien gelesen haben muss - und das als Statistikerin auch recht gut kann.

Anne Goldhammer-Michl trägt eine dezente Brille, das blonde Haar zu einem Pagenkopf frisiert, so präzise wie die Sätze, die sie formuliert. "Wenn die Zellen nicht richtig versorgt sind, tut sich der Körper keine Schwangerschaft an", ist ein solcher Satz. Eher nebenbei erfährt man so, dass sie auch regelmäßig Vorträge für Menschen mit unerfülltem Kinderwunsch hält. Als sie im März 2020 online zu einem zehntägigen "Migräne-Kongress" eingeladen habe, hätten sich rund 5000 Leute zugeschaltet, erzählt sie.

Wenn sie Firmen berät, geht es meist um "Brainfood", also um Essen, das einen positiven Effekt auf die Leistung des Gehirns hat. Dann läuft sie noch einmal los, mit ihrem leicht federnden Barfußgang, holt das Kochbuch, das sie während der Pandemie geschrieben hat. "Schnelle Rezepte fürs Home-Office", hat sie es genannt. Steckrüben-Spaghetti, Rote-Beete-Gazpacho, Auberginenpüree mit Fisch, Spinatnockerl mit Salbei. Sie wolle mit dieser Rezepte-Sammlung zeigen, dass gesundes Essen nicht kompliziert sein muss. Und eine Ernährungsumstellung mit entsprechender Motivation gelingen kann. Sie selbst sei früher ein "Kohlenhydrate-Junky" gewesen. Doch als sie irgendwann noch einmal ein Eis probiert hat, war sie wenig angetan. Das habe "furchtbar" geschmeckt, sagt sie. "Ganz süß, ganz greislich."