10. Oktober 2018, 21:53 Uhr Erinnerung Festakt mit Bundesrichter

Pullach organisiert Veranstaltung zu 70. Jahrestag des Grundgesetzes

Die Gemeinde Pullach plant eine eigene Veranstaltung anlässlich des 70. Jahrestages des Inkrafttretens des Grundgesetzes (23. Mai 1949). Festredner soll Professor Peter Michael Huber sein, ein in Pullach lebender Richter des Bundesverfassungsgerichts. Mit 17 zu zwei Stimmen (Marianne Stöhr und Wilhelm Wülleitner, beide Grüne) hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag beschlossen, Vorbereitungen für eine Festveranstaltung zu treffen. Die Entscheidung ist auf einen Antrag der WIP-Fraktion zurückzuführen, die bereits mit dem Bundesverfassungsrichter in Kontakt getreten ist und seine Zusage einholen konnte. "Ein Honorar verlange ich nicht, für die Verfassung zu werben, ist mein Job", beantwortete Huber eine Anfrage der WIP.

Der genaue Termin und die Örtlichkeit stehen dabei noch nicht fest, darum soll sich ein Festausschuss kümmern, der noch im Gemeinderat zusammengestellt wurde; ihm gehören Johannes Schuster (WIP), Holger Ptacek (SPD), Renate Grasse (Grüne), Johannes Burges (FDP) und Andreas Most (CSU) an. Veranstalter wird aber nicht der Gemeinderat sein, wie die WIP vorschlug, sondern die Gemeinde. Sowohl Reinhard Vennekold (WIP) als auch andere Gremiumsmitglieder wie etwa Renate Sasse könnten sich eine Veranstaltung vorstellen, die über die Festrede mit feierlichem Rahmen hinausgeht. Am meisten freut sich wohl Alexander Betz auf den Auftritt des Richters. "Huber gilt als streitbarer und unabhängiger Geist", sagte Betz, dessen Doktorvater Michael Huber war.