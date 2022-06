Von Bernhard Lohr, Landkreis München

Es ist erst ein paar Tage her, als die E-Mail vom Gas-Versorger im Posteingang aufschlug. Es war die freundliche Bitte, den Zählerstand zu melden. Das war online schnell gemacht und man fühlte sich gar nicht so schlecht, weil im Vergleich zum Vorjahr immerhin ein Viertel weniger verbraucht wurde. Doch vier Tage später war die Zahlungsaufforderung da, mit der neuen um ein Drittel höheren Abschlagssumme. 119 Euro statt bisher 90 Euro monatlich. Der Gasmarkt spielt deutschlandweit verrückt, was manche neidisch nach Haar blicken lässt, wo 11 000 Kubikmeter Gas im Jahr für gut 80 Euro pro Monat zu haben wären. "Wir bekommen Anfragen aus der ganzen Republik", sagt der Geschäftsführer der Haarer Gemeindewerke, Walter Dürr. Doch eine Studentenbude in Berlin zu versorgen, fällt den Haarern nicht ein. Sie sind ein regionaler Versorger, der noch günstig ist, aber wie alle bang in die Zukunft schaut.

Es ist Ende Juni, draußen ist es brüllend heiß und eigentlich sollten die Gedanken um die Frage kreisen, wie man nach der Arbeit schnell an den See und an ein kühles Plätzchen kommt. Doch die Gas-Krise und die Nachrichten, die passend dazu die Gasversorger versenden, zwingen dazu, sich mit der kalten Jahreszeit zu beschäftigen. Bis hin zu der Frage, wann und wo bei wem Engpässe drohen. Die Gemeindewerke in Haar und in Ismaning etwa wurden als Versorger mit der Auslösung der Frühwarnstufe, des Gas-Notfallplans im März, schon aufgefordert, die Großverbraucher in ihrem Bereich der Bundesnetzagentur zu melden. Am Donnerstag hat Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) die zweite Stufe, die Alarmstufe ausgerufen. Mit der Notfallstufe wäre dann der Punkt erreicht, an dem die Bundesnetzagentur zum Bundeslastverteiler wird, der entscheidet, wer noch wie viel Gas erhält.

70 Prozent der Wärme im Landkreis werden durch Öl und Gas gedeckt

Das Münchner Umland ist als dicht besiedelte Region mit starker Wirtschaft ein Energiefresser. Und ohne fossile Brennstoffe läuft wenig. 70 Prozent der Wärmeversorgung wird nach Angaben des Landratsamts durch Öl und Gas gedeckt. Das Gewerbe macht dabei den Löwenanteil aus, wie der Treibhausgasbericht des Landkreises zeigt, und Garching, Unterföhring, Aschheim, Planegg und auch Pullach stechen heraus. Dabei fehlen im Landkreis weitgehend energieintensive Betriebe wie aus der Glas- oder der Chemieindustrie, die viel so genanntes Prozessgas für die Produktion benötigen. Heraus sticht das Chemie-Unternehmen United Initiators in Pullach, das wegen seiner Erweiterungspläne am Ort in der Kritik steht. Jüngst hat die Agenda-Gruppe moniert, das Werk solle die Stromversorgung von Erdgas auf regenerative Energie umstellen. Mit 150 000 Megawattstunden im Jahr verbrauche das Werk so viel Strom wie alle privaten Haushalte der Stadt Augsburg. Inwiefern der angespannte Gasmarkt das Unternehmen trifft, ist unklar. Das Unternehmen erklärt auf Anfrage, sich dazu nicht äußern zu wollen.

Detailansicht öffnen Walter Dürr, der Geschäftsführer der Haarer Gemeindewerke. (Foto: Claus Schunk)

Der Notfallplan sähe zunächst Einschränkungen im gewerblichen Bereich vor. Da ist in Haar wenig zu befürchten. Der Haarer Gemeindewerkechef Walter Dürr gibt für seine Kunden Entwarnung: Privathaushalte, Schulen, Verwaltung, Altenheim und Krankenhaus - in diesen werde zuletzt eingegriffen. "Bei uns sind so gut wie alle geschützte Kunden. Wir haben keine Produktionsbetriebe." Ähnlich beschreibt das Dürrs Kollege Franz-Josef Loscar von den Gemeindewerken Ismaning. "Wir haben keine Industrie." Dennoch stehen auch Dürr und Loscar vor einer bisher nicht gekannten Herausforderung. "So was gab es noch nie", sagt Loscar. Wenn kein Gas komme, sei jede Planung schnell obsolet. Sollte etwa der Gasdruck in den Leitungen in Ismaning fallen, stehe das System insgesamt infrage. "Wir überlegen, ob wir technisch Probleme bekommen", sagt Loscar.

Der Gasmarkt wurde seit 2006 liberalisiert. Hunderte Anbieter sind auf dem Markt. Im Münchner Umland sind die Stadtwerke München ein großer Player und im Raum Ismaning und Haar spielen auch die lokalen Gemeindewerke eine Rolle. Sie propagieren, für die Kunden auch direkt ansprechbar zu sein, bis dahin, dass die Gasrechnung bar über den Tresen hinweg bezahlt wird, wie der Haarer Geschäftsführer erzählt. Am Ort betreiben die Gemeindewerke auch das 51,4 Kilometer lange Gasleitungsnetz, zu dem noch einmal 24 Kilometer Hausanschlüsse kommen. Damit sind laut Dürr 90 Prozent des Gemeindegebiets erschlossen, was eines der dichtesten Ortsnetze im Münchner Umland sein dürfte. Die Gemeindewerke Ismaning beziffern ihren Kundenstamm auf etwa 2000 Abnehmer.

Auch Geothermie-Fernwärmenetze kommen nicht ganz ohne fossile Energie aus

Dominant sind auf dem Markt insgesamt aber die überregionalen Anbieter. Ein einschlägiges Vergleichsportal schlägt Kunden etwa ein Angebot der Montana Energieversorgung GmbH & Co. KG mit Sitz in Grünwald vor. Die Firma hatte ihre Anfänge vor mehr als 60 Jahren als Heizöllieferant in der Region und hat die Liberalisierung des Erdgasmarktes genutzt, um von 2008 an erst bayern- und dann bundesweit privaten und gewerblichen Kunden Erdgas anzubieten. Heute ist man mit mehr als 500 000 Kunden ein bundesweiter Energieversorger, bei dem die Mitarbeiter minütlich den Öl-, Strom- und Gasmarkt beobachten. Pressesprecherin Heidi Frühe sagt, es sei eine große Herausforderung, mit den Preissteigerungen und auch Preisschwankungen innerhalb eines Tages umzugehen. Man kaufe an Energiebörsen zu Börsenpreisen ein. Der überwiegende Teil werde aber mittel- und langfristig an den Terminmärkten beschafft. Doch auch dort werde Gas zu sehr hohen Preisen gehandelt. Bei Montana rechnet man damit, dass sich die Preise in den nächsten Jahren auf hohem Niveau halten werden.

Das trifft alle, auch die Kunden der kleinen Gemeindewerke Haar, die im Moment noch davon profitieren, dass Werkleiter Dürr ein vorsichtiger Geschäftsmann ist, der vor der Krise langfristige Lieferverträge abgeschlossen hat. Aber auch diese laufen aus. Man werde natürlich die Preise erhöhen, sagt Dürr und hält an seinem Plan fest, nicht außer der Reihe unterm Jahr die Tarife anzupassen, wie es andere Versorger machen.

In Schmidhausen bei Bad Aibling kommt schon seit Montag kein Gas mehr an

Aber was ist überhaupt noch planbar? Wie sicher ist der Gaszufluss, wenn es heißt, dass bei vollen Speichern nur zweieinhalb Monate in der Heizperiode zu überbrücken sind? Einer der nächstgelegenen Speicher, an den die Stadtwerke München und auch Ismaning und Haar angebunden ist, liegt in Schmidhausen bei Bad Aibling. Der Speicher war Mitte März nur zu 17,4 Prozent gefüllt. Dann wurde Gas zugeführt. Zuletzt wurden Tag für Tag etwa 5,4 Gigawattstunden eingespeichert und ein Füllstand von gut 59 Prozent erreicht. Doch seit Montag fließt kein Gas mehr zu, was den Verdacht nährt, es könnte mit der durch Russland herbeigeführten Verknappung zu tun haben. Doch der Speicher-Betreiber Storengy Deutschland GmbH, eine Tochter des französischen Energiekonzerns Engie SA, gibt Entwarnung: Sprecherin Elena Hetzel sagt, noch bis 7. Juli liefen in Schmidhausen reguläre Instand- und Wartungsarbeiten. In dieser Zeit werde kein Gas ein- oder ausgespeichert. Mehr als 1700 Gigawattstunden können unterirdisch in dem Gebiet in mehr als 1000 Metern Tiefe gelagert werden, in dem früher einmal Gas gefördert wurde. Bei gut 1000 Gigawattstunden liegt der Füllstand aktuell.

Detailansicht öffnen Geothermie-Anlage in Unterschleißheim. (Foto: Schunk Claus)

Vielen erscheint es mittlerweile im Münchner Umland viel schlauer, noch tiefer zu bohren und gleich heißes Thermalwasser zu fördern. Die Nachfrage nach Geothermie-Anschlüssen ist enorm gestiegen, weil viele klimafreundlich und mit hoher Versorgungssicherheit heizen wollen. Doch auch die Betreiber der Anlagen von Unterschleißheim im Norden über Ismaning, Kirchheim bis Grünwald, Unterhaching und Pullach im Süden sind auf fossile Brennstoffe angewiesen, wenn es richtig kalt wird. Sobald die Temperatur auf etwa vier Grad falle, heize man mit Gas zu, sagt Thomas Stockerl, Vorstand der Unterschleißheimer GTU AG. 70 Prozent des Wärmebedarfs decke man mit Erdwärme, 30 Prozent mit fossiler Energie. In Unterhaching heizt man laut Geschäftsführer Wolfgang Geisinger von der Geothermie Unterhaching GmbH nur ein bis zwei Prozent zu, weil das Wasser viel heißer als in Unterschleißheim mit bis zu 120 Grad aus dem Boden kommt. Ein Gas-Notstand bringt dabei weder die Unterhachinger, die sowieso einen Ölkessel in der Rückhand haben, aus dem Tritt, noch die Unterschleißheimer. Dort hat man einen 120 000 Liter fassenden Öltank in Reserve. Man kann statt Gas auch Öl verbrennen.