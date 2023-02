Nach dem Erdbeben im Osten der Türkei fehlt es den Menschen in der Region an allem, so dass sie sich im Freien an Feuern wärmen müssen.

Von Angela Boschert und Irmengard Gnau, Garching/Brunnthal

Entsetzen und Trauer über die furchtbaren Auswirkungen des Erdbebens, das die Grenzregion zwischen der Türkei und Syrien erschüttert hat, sind groß. Ebenso groß ist aber die Hilfsbereitschaft: Privatpersonen, Vereine und Kommunen im Landkreis München haben Aktionen ins Leben gerufen, um den Betroffenen in den Erdbebengebieten zu helfen.

Noch am Montagmittag, als die ersten Nachrichten über die verheerenden Beben eintrafen, beschlossen Hasan Celik und Freunde, eine Sammelaktion für die betroffenen Gebiete in der Türkei zu starten. Der Vorsitzende des Fußballvereins Türk Sport Garching ist Fachmann in Logistikfragen, seit knapp 30 Jahren arbeitet er für eine Spedition. So konnte das Team aus Freiwilligen nach seinen Angaben seit Montag bereits sechs Lastwagen mit Hilfsgütern losschicken auf die etwa 3500 bis 4000 Kilometer lange Reise. Drei weitere sind für Donnerstag geplant.

Man sei inzwischen in enger Absprache mit dem türkischen Konsulat und den Organisationen vor Ort, um genau zu klären, was benötigt wird, sagt Celik. Das sind vor allem Babysachen wie Windeln und Pulvernahrung, Hygieneartikel, Taschenlampen, Stromgeneratoren, aber auch Konserven. Winterkleidung dürfe nur neu und idealerweise in beschrifteten Umzugskisten verpackt abgegeben werden, sonst sei der Aufwand des Sortierens vor Ort zu hoch.

Nachdem den Ehrenamtlichen zunächst ein Autohaus als Sammellager diente, das aber zu klein wurde, werden Waren, welche Menschen aus der Region spenden, in einer 2500 Quadratmeter großen Halle in Neufahrn gesammelt. Die Hilfsbereitschaft ist groß. "Etwa 60 bis 80 ehrenamtliche Helfer arbeiten und sortieren bei uns im Lager derzeit", sagt Celik. Und das unermüdlich. Auch Celik selbst ist anzuhören, dass er zuletzt wenig geschlafen hat. "Wir tun alles, was wir können", sagt er. "Die Situation ist extrem." Die Gruppe hat auch ein Spendenkonto eingerichtet. Mit dem gesammelten Geld sollen weitere Lastwagen gemietet und Einkäufe finanziert werden.

In einer Halle am S-Bahnhof Taufkirchen werden Spenden gesammelt

Die Anton-Schrobenhauser-Stiftung "Kids to life" aus Unterhaching, die sich seit zehn Jahren in der Grenzregion zwischen Syrien und der Türkei engagiert, will ihre Kontakte und Lieferstrukturen ebenfalls nutzen, um in beiden Ländern Nothilfe zu leisten. Man werde lebenswichtige Hilfsgüter wie Nahrungsmittel und Decken in die Krisenregion bringen, schreibt Aynur Gündüz von der Stiftungsleitung. Dafür bittet die Stiftung um Spenden.

Die Gemeinde Taufkirchen hat unterdessen Erdbebenhelfern eine etwa 1000 Quadratmeter große Halle am S-Bahnhof als Sammellager zur Verfügung gestellt. Dort organisieren Vereine und Freiwillige unter der Leitung des Vereins Türkgücü München die Sammlung von Hilfsgütern. Montag, Mittwoch und Freitag von 16 bis 20 Uhr sowie samstags von 12 bis 16 Uhr können dort Spendengüter, verpackt in stabile Umzugskartons, abgegeben werden. Vor allem werden Babywindeln und Babynahrung, Schlafsäcke, Wolldecken sowie Thermoskannen und Taschenlampen inklusive Batterien benötigt.

Detailansicht öffnen Talat Sürmeli stammt aus der Erdbebenregion, am Samstag will der CSU-Gemeinderat aus Brunnthal hin fliegen, um zu helfen. (Foto: Claus Schunk)

Talat Sürmeli aus Brunnthal hat ebenfalls spontan eine private Hilfsaktion gestartet. Der CSU-Gemeinderat war 1976 als Grundschulkind nach Brunnthal gekommen, er stammt selbst aus dem schwer vom Erdbeben betroffenen Adana und hat dort viele Freunde und Bekannte. Sein 85 Jahre alter Onkel übernachte nur noch im Auto, erzählte Sürmeli am Mittwochabend im Brunnthaler Gemeinderat. Mit seiner Frau will Sürmeli am Samstag in die Türkei fliegen und Spendengelder persönlich übergeben. Ein guter Freund, ein Arzt, sagt er, sei an einem Herzinfarkt gestorben, nachdem er drei Tage durchgearbeitet habe, um Opfer medizinisch zu versorgen.