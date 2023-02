So wie viele andere Helfer aus Deutschland - hier bei der Ankunft auf dem Flughafen von Adana - begeben sich auch die beiden Ehrenamtlichen aus Gräfelfing in die vom Erdbeben stark betroffene türkische Stadt.

Von Annette Jäger, Gräfelfing

Zwei Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Gräfelfing sind nun doch am Donnerstag in die Türkei geflogen, um im Erdbebengebiet zu helfen - allerdings in privater Mission. Etwa 150 Kilogramm Ausrüstungsgegenstände der Gräfelfinger Feuerwehr haben sie dabei im Gepäck. Die Aktion von Tuğçe Zinal und einem Kameraden ist eine spontane Entscheidung, nachdem ihr Kommandant Markus Fuchs einen offiziellen Einsatz der Gräfelfinger Feuerwehr in der Türkei am Mittwoch aus Sicherheitsgründen abgesagt hatte.

Die 26-jährige Zinal, seit zwei Jahren aktives Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr in Gräfelfing, ist selbst von der Erdbebenkatastrophe betroffen: Ein Großteil ihrer Familie lebt in der Türkei, in Adana, also im Erdbebengebiet. Sie selbst hat zwei Verwandte bei den verheerenden Erschütterungen verloren. Unter ihren Kameraden hatte die junge Frau zu Beginn der Woche spontane Bereitschaft ausgelöst, im Krisengebiet zu helfen. Sie selbst wollte als Übersetzerin mitfahren.

Ist auf eigene Faust ins Erdbebengebiet unterwegs: Tuğçe Zinal von der Freiwilligen Feuerwehr in Gräfelfing. (Foto: privat)

Nachdem die Überlegungen jedoch verworfen wurden, ist die ehrenamtliche Feuerwehrfrau auf eigene Faust gemeinsam mit einem Kollegen der Gräfelfinger Wehr aufgebrochen. Diese hat ihren beiden Kameraden Verbands- und Hygienematerial, Seile und Gurte sowie FFP2-Masken bereitgestellt, wie Kommandant Fuchs der SZ am Freitag sagte. Außerdem haben beide Feuerwehrleute ihre eigene Schutzausrüstung dabei. Zinal hat nach den Worten von Fuchs vor, bis zu drei Wochen in der Türkei zu bleiben. In einem Mannschaftswagen der Feuerwehr wurden beide Helfer von ihren Kameraden noch am Donnerstag zum Flughafen gefahren.

Unterdessen hat die Feuerwehr eine Spendenaktion gestartet. Gesammelt werden warme Winterkleidung, haltbare Lebensmittel und Babynahrung, Schlafsäcke, Taschenlampen sowie Verbands- und Hygienematerial. Spenden können von Montag bis Donnerstag, 13. bis 16. Februar, von 8 bis 16 Uhr und am Freitag, 17. Februar, von 8 bis 12 Uhr im Feuerwehrgerätehaus, Würmstraße 5, abgegeben werden. Die Hilfsgüter sollen vermutlich mit Unterstützung des türkischen Konsulats in die Türkei gelangen, sagte Fuchs.

Auch andernorts werden Spenden gesammelt. In einer Halle am Taufkirchner Bahnhof etwa an diesem Samstag von 12 bis 16 Uhr sowie am Montag und Mittwoch von 16 bis 20 Uhr. Die Spenden sollten am besten verpackt in stabile Umzugskartons abgegeben werden.