23. Januar 2019, 21:57 Uhr Entscheidung über Hubschrauber Richter arbeitete beim Luftamt

Die Gemeinde stellt einen Befangenheitsantrag im Verfahren um die Ansiedlung weiterer Polizeihubschrauber in Oberschleißheim.

Von Klaus Bachhuber

Über die Klagen gegen die Genehmigung für die Ansiedlung der bayerischen Polizeihubschrauberstaffel in Oberschleißheim soll ein Richter entscheiden, der zuvor Spitzenbeamter am Luftamt Südbayern war. Diese Behörde ist in dem Verfahren zentral beteiligt, eine als fehlerhaft kassierte frühere Genehmigung war in diesem Amt abgewickelt worden. Die Gemeinde Oberschleißheim will den Richter deshalb wegen Befangenheit ablehnen.

Die Klagen von Oberschleißheim, Stadt und Landkreis München, Bund Naturschutz sowie elf Privatklägern gegen die Ansiedlungspläne wurden zu Jahresbeginn innerhalb des Bayerischen Verwaltungsgerichtes an eine andere Kammer überstellt. Der Vorsitzende Richter dieser Kammer zeigte nun formal korrekt an, dass er bis Ende 2012 am Luftamt Südbayern eingesetzt war. Aus dieser Zeit resultiere eine persönliche Bekanntschaft mit dem heutigen Behördenleiter, die der Richter als möglichen Befangenheitsgrund den Prozessbeteiligten anzeigte.

Die Beurteilung einer möglichen Befangenheit auf diese Duz-Freundschaft abzustellen, sei "absoluter Kokolores", schimpfte Fritz-Gerrit Kropp von den Grünen am Dienstag im Oberschleißheimer Gemeinderat, "ein reines Ablenkungsmanöver". Entscheidend sei doch, dass der Jurist in der mit der Klage betroffenen Behörde gearbeitet habe. Zudem habe er anschließend als Oberlandesanwalt bei der Landesanwaltschaft Bayern "in diesen Themen den bayerischen Staat vertreten", sagte Kropp. Da könne gerade drei Jahre später "keine Objektivität gegeben sein".

Die Rechtsvertreter der Gemeinde hatten argumentiert, anhand der Darstellung sei offen, ob eine Befangenheit begründet werden könne. Man könne aber argumentieren, "dass aufgrund des Zusammentreffens mehrerer ineinander verwobener Einzelaspekte die Besorgnis der Befangenheit besteht". Der Gemeinderat entschied nach dem Plädoyer der Grünen einstimmig, den Befangenheitsantrag zu stellen. Selbst wenn er erfolglos bliebe, sei damit "wieder Zeit gewonnen", sagte Sebastian Riedelbauch (SPD).