Die Produktion von grünem Wasserstoff, mit dem Regionalbusse in den Landkreisen München und Ebersberg betankt werden sollen, rückt in greifbare Nähe. Die Hy2B Wasserstoff GmbH, zu deren Gesellschaftern die beiden Landkreise gehören, hat den Auftrag für die Errichtung einer Produktionsanlage mit Verdichter- und Abfüllstationen in Pfeffenhausen bei Landshut vergeben. Im Herbst soll der Bau beginnen und in der zweiten Jahreshälfte 2023 soll der Elektrolyseur grünen Wasserstoff aus regenerativen Energiequellen liefern. Dafür entsteht in Pfeffenhausen eine Zehn-Megawatt-Freiflächen-Photovoltaikanlage, an der unter anderem die Bürgerenergie Unterhaching beteiligt ist. Der Wasserstoff wird per Lkw zu Tankstellen bei den Busunternehmen Geldhauser und Ettenhuber transportiert, um dort Brennstoffzellen-Bussen als Sprit zu dienen. Das Wasserstoffprojekt ist ein Ergebnis der von der Bundesregierung mit 20 Millionen Euro ausgestatteten Modellregion HyBayern. Landrat Christoph Göbel (CSU) sagt dazu: "Damit machen wir einerseits einen weiteren Schritt in Sachen alternative Antriebe im Regionalbusverkehr, vor allem treiben wir als Landkreis aber die Entwicklung einer zukunftsweisenden Technologie aktiv voran."