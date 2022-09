Vom neuen Brausekopf bis zur Einstellung der Heizanlage: Mehr als 30 Energiespartipps sind auf einen Aufruf der Stadt Unterschleißheim auf der Bürgerbeteiligungsplattform Consul zusammengekommen. Die Stadt selbst hat mit ihren Stadtwerken eine Arbeitsgruppe Energie eingerichtet, die viele Einsparpotenziale untersucht. Dazu habe man bereits einen Katalog entwickelt, teilt das Rathaus mit. Es lägen kurz-, mittel- und langfristige Maßnahmen vor, die zum Teil schon umgesetzt würden. Und die Stadtbibliothek verleiht kostenlos ein Messgerät, das den Stromverbrauch elektrisch betriebener Geräte anzeigt. Sogenannte Energiesparpakete sind dort an der Information zu erhalten.

Der Verbrauch der kommunalen Liegenschaften inklusive Straßenbeleuchtung lag 2020 in Unterschleißheim bei etwa 9000 Megawattstunden. Der jährliche Endenergiebedarf für ganz Unterschleißheim - also Privatleute, Firmen sowie die Stadt mit all ihren Einrichtungen - belief sich laut Energienutzungsplan auf insgesamt 744 000 Megawattstunden. Davon entfielen dem Rathaus zufolge etwa zwei Prozent auf öffentliche Liegenschaften und Straßenbeleuchtung. Vorschläge zum Energiesparen können weiterhin unter https://consul.unterschleissheim.de/energiesparen oder auch per Post ans Rathaus eingereicht werden. Alle Ideen sind dann online auf Consul einsehbar.