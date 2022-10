Der SPD-Kreisvorsitzende Florian Schardt möchte vom Geschäftsführer der Stadtwerke München erfahren, wie die Verbraucher angesichts der Energiekrise durch den Winter kommen können. Er führt mit Florian Bieberbach an diesem Dienstag, 11. Oktober, eine Diskussion im Netz, zu der sich Interessierte einklinken können. Schardt will wissen: Was muss getan werden, um die Versorgung mit Strom und Wärme im Winter sicherzustellen? Wie lassen sich die Preise für Energie kurzfristig reduzieren? Welche Weichen müssen gestellt werden, um die Energiekrise zu überwinden? Wie sieht der Energiemix der Zukunft aus? Die Online-Diskussion unter dem Motto "Energiepolitik - Wie geht es weiter?" beginnt um 19 Uhr. Wer teilnehmen will, meldet sich unter energie@florian-schardt.de an.