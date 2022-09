Bürgermeister will Energiegeld an Bedürftige verteilen

Von Bernhard Lohr, Oberhaching

Oberhachings Bürgermeister Stefan Schelle (CSU) hat angesichts von Inflation und Energiekrise am Mittwochabend auf dem Gemeinde-Empfang im Rathaus die Bürger zur Solidarität mit den Schwächsten aufgerufen. Er appellierte in seiner Rede in der Aula vor geladenen Gästen, dass die Stärkeren in der Gesellschaft denjenigen Menschen am Ort beistehen sollten, die dringend Hilfe benötigten. Konkret schlug er vor, eine Art Hilfsfonds einzurichten, in den alle ihr staatliches Energiegeld von 300 Euro einzahlen könnten, die es nicht selbst dringend benötigten. Daraus könnten dann Unterstützungszahlungen geleistet werden. Als Beispiel führte Schelle sich selbst an: Er habe für den Winter genug Brennholz eingelagert, sodass ihn die steigenden Preise für Gas und Öl nicht so stark träfen.

Oberhachings Bürgermeister Stefan Schelle beschwört den Zusammenhalt. (Foto: Claus Schunk)

Insgesamt widmete sich Schelle in seiner Rede, in der er den Zusammenhalt am Ort beschwor, ausführlich den diversen aktuellen Krisen. Die Corona-Pandemie habe das öffentliche Leben seit dem Lockdown im März 2020 bis zum Frühjahr 2022 gravierend beeinträchtigt. Umso bedeutsamer sei es, nach mehr als zwei Jahren zu solch einem Empfang zusammenzukommen. Die aktuelle Herausforderung sieht Schelle in diesem Winter darin, keinen am Ort in den finanziellen Abgrund stürzen zu lassen. Er warb dafür, auf die Nachbarn zu schauen und sich in Notfällen ans Rathaus zu wenden.

Die Energiekrise hat aus Sicht von Schelle rückwirkend gezeigt, dass die Gemeinde Oberhaching beim lange Zeit auch kritisch beäugten Aufbau von Nahwärmenetzen richtig gelegen sei. Die Investition in Hackschnitzel-Heizkraftwerk und in Geothermie trage jetzt Früchte. Man sei aktuell gar nicht in der Lage, alle Wünsche auf Netzanschlüsse zu erfüllen. 160 Fernwärme-Anschlüsse habe die Gemeinde bereits heuer gelegt, nach 100 im Vorjahr.