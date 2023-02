Energiepreise:Sorgen um die Wettbewerbsfähigkeit

Trotz zuletzt gesunkener Preise beschäftigen Energiepolitik und Energieversorgung die Wirtschaft im Landkreis München weiter. Bei seiner jüngsten Sitzung am Hauptsitz von Infineon in Neubiberg hat sich der Regionalausschuss der Industrie- und Handelskammer (IHK) München mit den aktuellen und mutmaßlich kommenden Entwicklungen auf den Energiemärkten sowie notwendigen staatlichen Hilfen beschäftigt.

Dirk Vogt vom Bundesverband der Energie-Abnehmer (VEA) zeigte auf, wie sich die Preise für Energie zuletzt entwickelt haben, und machte deutlich, dass Prognosen für die Zukunft kaum bis gar nicht möglich seien. "Ich hoffe, dass die Energiemärkte nach dem ersten Schock stabil bleiben", sagte er. Aktuell gehe die Tendenz beim Gaspreis nach unten - "momentan!", wie Vogt betonte. Ein idealer Termin zum Einkauf von Energie sei nicht zu prognostizieren. "Auf der anderen Seite brauchen Unternehmen aber Planungssicherheit."

Norbert Ammann, Referatsleiter bei der IHK für Umwelt, Energie und Klima, griff die unterschiedlichen Kosten für Erdgas in Deutschland und den USA auf: "Die niedrigen Gaspreise in den USA im Vergleich zu den hohen Energiekosten bei uns sind ein großer Wettbewerbsnachteil für unsere heimische Wirtschaft", so Ammann. "Die Preisdeckel der Bundesregierung sind zwar grundsätzlich richtig, aber viel zu hoch angesetzt."

Ein Ausschussmitglied kritisierte den bürokratischen Aufwand, der besonders energieintensiven Unternehmen droht, wenn sie von den Preisbremsen profitieren wollen. "Der Staat wollte unkompliziert helfen, aber hat für Unternehmen mit hohem Energieverbrauch viel zu viele Regularien und Vorschriften erlassen", warnte Christoph Leicher, Vorsitzender des IHK-Regionalausschusses. So riskiere man, dass energieintensive Prozesse ins Ausland verlagert würden. Er rät den Unternehmern, sich bereits heute um die Energieversorgung ab dem Jahr 2024 zu kümmern.