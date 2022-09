Die Grünen fordern, in Grünwald einen Hilfsfonds oder ähnliches einzurichten, damit die Möglichkeit besteht, das selbst nicht dringend benötigte Energiegeld von 300 Euro finanzschwächeren Bürgern unbürokratisch zukommen zu lassen. Das beantragen die Grünen im Gemeinderat. "Die gestiegenen Energiepreise und die steigende Inflation werden auch in Grünwald nicht wenige Menschen in größere finanzielle Schwierigkeiten bringen", so Gemeinderätin Ingrid Reinhart. Das treffe vor allem Geringverdiener, Rentner, aber auch viele, die durch Miete und die Lebenshaltungskosten schon jetzt finanziell stark gefordert seien und keine staatliche Unterstützung bezögen. "Gleichzeitig gibt es hier viele, die das staatliche Energiegeld selbst nicht dringend brauchen und das gerne der genannten Personengruppe zu Verfügung stellen würden", glaubt Reinhart. Vor einigen Tagen hat Oberhachings Bürgermeister Stefan Schelle (CSU) schon einen solchen Vorschlag für seine Gemeinde gemacht.