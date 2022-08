Von Lara Jack, Unterhaching

"Alle wollen sich gerade entputinisieren", sagt Energieberater Martin Handke und beschreibt mit dem Neologismus schon ziemlich treffend, was aktuell im Energiebereich so vor sich geht. Hat einen der Druck durch den Klimawandel noch nicht dazu bewegt, den eigenen Energieverbrauch zu überdenken, so waren es dann spätestens die horrenden Summen auf der Heizkostenabrechnung mit dem Beginn des Krieges in der Ukraine. Die Devise lautet jetzt in vielen Fällen: Weg von den fossilen Brennstoffen, insbesondere den russischen, und hin zu den erneuerbaren Energien. Aber wie stellt man es an? Da braucht es jemanden, der einem in den eigenen vier Wänden Energiesparpotenziale aufzeigt, Impulse für energetische Sanierungen setzt und aus einer verwirrenden Vielzahl von Fördermittelangeboten die passenden zu empfehlen weiß. Der Weg führt unweigerlich zu den Energieberatern.