Der Klimawandel gehört zu den großen Fragen der Zeit. Und die Energieagentur Ebersberg-München, in einem Zusammenschluss der beiden Landkreise, versucht auf kommunaler und lokaler Ebene darauf Antworten zu finden. Hierfür hat die Energieagentur mit den Landkreisen das Bündnis "Die Klimaneutralen" ins Leben gerufen, das sich vor allem an Unternehmen in der Region richtet. "Der Klimaschutz wird in den kommenden Jahrzehnten das bestimmende Thema in Wirtschaft, Handel und Industrie sein", heißt es in einer Mitteilung der Agentur. Daher solle Firmen die Möglichkeit geboten werden, "zielgerichtet und individuell angepasst die eigenen Treibhausgasemissionen zu senken".

Beim Bündnis "Die Klimaneutralen" geht es darum, mit den Unternehmen gemeinsam festzulegen, welche Maßnahmen zu einem CO₂-Reduktionsfahrplan führen können, mit dem bis 2030 die Klimaneutralität erreicht werden kann. Auch Unternehmen könnten einen wichtigen Beitrag zur Energiewende leisten und sollten sich frühzeitig auf die neuen Anforderungen einstelle, heißt es von der Energieagentur.

Zum Auftakt bietet die Energieagentur Ebersberg-München drei Informationsveranstaltungen an, bei denen Interessierte das neue Bündnis kennen lernen können. Laut Energieagentur geht es für Unternehmer dabei auch darum, zum Vorbild für andere in der jeweiligen Branche werden zu können und mitunter einen Wettbewerbsvorteil zu erlangen. Die Auftakttreffen finden im Online-Format statt: Auftakt ist am Dienstag, 15. Juni, von 15 Uhr an, danach am Dienstag, 22. Juni, von 17 Uhr an sowie am Mittwoch, 30. Juni, 16 Uhr. Jede Veranstaltung wird in etwa eine Stunde lang dauern und findet über die Zoom-Plattform statt. Der Link kann über die Homepage der Energieagentur (www.energieagentur-ebe-m.de) in den Bereichen Themen und Termine bis zwei Tage vor der Veranstaltung angefordert werden.