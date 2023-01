Unter dem Titel "Wie Sie zu Ihrer Photovoltaikanlage kommen" bietet die Energieagentur Ebersberg-München am Mittwoch, 1. Februar, eine Online-Veranstaltung an. Von 17 bis 19 Uhr erfahren Interessierte in einer Basis-Beratung, worauf zu achten ist, wenn man sich eine eigene PV-Anlage aufs Dach bauen lassen will. Die Teilnahme an der Online-Beratung ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist mit dem folgenden Link möglich: https://next.edudip.com/de/webinar/wie-sie-zu-ihrer-photovoltaikanlage-gelangen/1852332. Im Anschluss erhalten Teilnehmer eine E-Mail mit den Zugangsdaten zum Online-Seminar.