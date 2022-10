Die Energieagentur Ebersberg-München bezieht ein Büro im siebten Stock des Hochhauses im Jagdfeldzentrum in Haar. Die neue Dependance bietet mehr Platz für das wachsende Team, das kleinere Unterhachinger Büro wird aufgelöst. Damit ist die Energieagentur, die mit 29 Mitarbeitern im Auftrag der Landkreise München und Ebersberg den Umstieg auf erneuerbare Energien vorantreibt, außer an ihrem Hauptsitz in Ebersberg noch in Haar und in einem Beratungsbüro in Unterföhring erreichbar. "Wir tun unser Bestes und arbeiten am Limit, um alle Fragestellenden mit Antworten zu versorgen", sagt Geschäftsführer Willie Stiehler. Der neue Standort an der B304 sei verkehrlich auch über die S4 gut angebunden. Am besten erreichbar sei die Energieagentur aber online, wo viele Beratungen und Vorträge angeboten würden. Über eine bessere Verzahnung in zwei jeweils zentral gelegene Landkreisbüros erhoffe man sich ein noch effizienteres Arbeiten. Dies sei angesichts der Vielzahl an Beratungsanfragen, die an das Team aktuell aufgrund der Energiekrise herangetragen würden, ein nicht unerheblicher Aspekt. Der Standort in Haar ist von kommendem Montag, 17. Oktober, an in der Münchener Straße 14 geöffnet.