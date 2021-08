Der Elektromobilitätstag der Grünen in Garching und Oberschleißheim zieht wetterbedingt nur wenige Besucher an - und auch die sind überwiegend skeptisch.

Von Alina Willing, Garching/Oberschleißheim

Richtige Begeisterung will am Samstag auf dem Bürgerplatz in Garching nicht aufkommen. Allein eine Gruppe Bayern-Fans sorgt für Stimmung, aber die hat nichts mit der dortigen Veranstaltung zu tun. Zwei Ortsverbände der Grünen haben einen Elektromobilitätstag organisiert, der von 11 bis 18 Uhr in Garching und in Oberschleißheim parallel stattfindet.

An einem sonnigen Tag wäre der Bürgerplatz in Garching sicher kein schlechter Ort gewesen, um etwas Werbung für Elektromobilität und natürlich die eigene Partei zu machen. Aber die dunkle Wolkendecke, die bedrohlich über der Stadt hängt, lockt am Samstag nicht allzu viele Menschen nach draußen. Gegen Mittag setzt auch noch ein leichter Nieselregen ein.

"Ein bisschen enttäuscht" ist Rosemarie Reichler nach eigener Aussage von dem "doch recht überschaubaren" Angebot. Sie hat sich mit ihrem Mann Walter Schutz suchend unter dem Zelt einer E-Bike-Firma untergestellt. Der kleine Pavillon auf der anderen Seite des Platzes, unter den einige Grünen-Mitglieder geflüchtet sind, zappelt im kräftigen Wind. Neben dem Pavillon stehen ein bunt bedrucktes Wasserstoffauto und ein weiteres schlichtes Modell. Ein Elektroauto ist schon seit einer halben Stunde für eine Probefahrt unterwegs.

Höchstens als Zweitauto könnten sich die Reichlers ein batteriebetriebenes Auto vorstellen. Und wenn, "dann nicht für Langstrecken". Aber um in die Stadt zu fahren, habe sie eigentlich ein E-Bike, sagt Rosemarie Reichler. Ihr technikbegeisterter Mann Walter besitzt sogar zwei. Er bezweifelt, dass Elektromobilität "der Weisheit letzter Schluss" ist. Und überhaupt: "Wer kann sich das schon leisten?" Diese Frage müssen sich die Grünen immer wieder stellen lassen. Denn für kleines Geld sind die ausgestellten Fahrräder und Autos definitiv nicht zu haben.

"Mittlerweile gibt es genug batteriebetriebene Gebrauchtwagen", entgegnet Maximilian Krause. Bei dem Thema ist sein Redefluss kaum mehr zu stoppen. Sein langer rotbrauner Bart wackelt beim Sprechen ruhelos hin und her. Er finde es teils auch etwas "fragwürdig", wie einige mit ihren E-Bikes durch die Berge bretterten, meint der Vorsitzende des Garchinger Ortsverbandes der Grünen. Wirklich sinnvoll seien E-Bikes eigentlich nur für Pendler, "damit sie weniger verschwitzt in der Arbeit ankommen".

Diese Anregung dürfte aber nur wenige der 35 E-Bike-Tester in Garching interessieren - viele von ihnen sind schon im Rentenalter. Ob am zweiten Veranstaltungsort wohl mehr Menschen - und vor allem jüngere - unterwegs sind? Auf der etwa 15-minütigen Busfahrt von Garching nach Oberschleißheim bleibt den wenigen Fahrgästen das übliche aggressive Wummern eines Dieselmotors erspart. Der 18 Jahre alte, elektrisch umgerüstete Shuttlebus fährt zwar deutlich sanfter, klappert aber genauso wild wie ein normaler Bus.

Am Volksfestplatz in Oberschleißheim ist schon deutlich mehr los: Alle paar Minuten fahren auf Hochglanz polierte E-Autos den Kiesweg auf und ab. Besonders der Microlino, ein elektrisches Stadtauto, zieht viel Aufmerksamkeit auf sich. Der winzige weiße Zweisitzer erinnert mit seinen kreisrunden Scheinwerfern, die gleichzeitig als Seitenspiegel dienen, ein bisschen an einen Frosch. Nach einem etwas heiklen Einparkmanöver murmelt der Probefahrer beim Aussteigen allerdings nur: "Ich bleib' lieber beim Fahrrad."

Weiter geht's zu einem kleinen, weißen Festzelt. Rund 15 Personen sitzen hier dicht gedrängt - immerhin mit Masken - auf drei Bierbänken und lauschen gebannt einem Vortrag über Nachhaltigkeit in der Batterietechnologie. Unter den Zuhörenden sind Mittzwanziger und Mittdreißiger, allerdings tragen einige von ihnen dunkelgrüne FFP2-Masken mit gelbem Blumenlogo und quietschgrüne Warnwesten, die darauf schließen lassen, dass sie zu den Veranstaltern gehören.

"Für uns als Partei sind natürlich alle Zielgruppen interessant", sagt Markus Büchler, der für die Grünen im Bayerischen Landtag sitzt. Der ältere Teil der Bevölkerung sei jedoch eine wichtige Zielgruppe für die Aussteller. Aber was ist mit denen, die sich ein E-Bike oder E-Auto weder leisten können noch wollen? "Es sagt einem ja keiner, wie teuer so ein Fahrzeug im Unterhalt ist", sagt Helga Richter, die als Besucherin da ist. Für Langstrecken seien solche Autos auch nicht zu gebrauchen. Noch dazu seien die wenigen Ladesäulen am Münchner Viktualienmarkt immer besetzt.

Vom hinteren Teil der Wiese ist derweil ein dumpfes Dröhnen zu vernehmen. In einem BMW i4, einer E-Limousine, die erst im November auf den Markt kommt, sitzen zwei junge Männer und haben sichtlich Spaß mit der Musikanlage des Wagens. Die Grünen haben ihr Versprechen für den Tag immerhin gehalten: "Elektromobilität zum Anfassen" wird an diesem Samstag freilich geboten. Immerhin ist das Anfassen kostenlos.