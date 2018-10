11. Oktober 2018, 15:16 Uhr Elektromobilität Voll geladen

Auf fünf Linien will der Kreis Elektrobusse einführen, doch die Kosten für die Umstellung sollen die Kommunen tragen. Oberhaching und Taufkirchen lehnen das ab - und ärgern sich auch über Vorreiter Unterföhring.

Von Iris Hilberth, Oberhaching/Taufkirchen

Auf fünf Linien will der Landkreis in den kommenden Jahren Elektrobusse einsetzen. Darauf hatte sich der Kreistag kurz vor der Sommerpause verständigt. In Unterföhring ist die Umstellung von Diesel auf Strom bereits beschlossene Sache, zum Fahrplanwechsel im Dezember 2019 sollen die E-Busse startklar sein. Folgen könnten Oberhaching, Garching, Taufkirchen und Neuried. Doch nun regt sich Widerstand aus Oberhaching. Der Gemeinderat dort ist zwar aus Gründen des Klimaschutzes und der Lärmreduzierung von der Idee grundsätzlich überzeugt. Nur will die Kommune nicht - wie in einer Zweckvereinbarung mit Unterföhring bereits festgelegt - die mit der Umstellung verbundenen zusätzlichen Kosten übernehmen.

Das Fraunhofer-Institut für Verkehr- und Infrastruktur hatte dem Landkreis bescheinigt, dass unter anderen der Oberhachinger Ortsbus gut geeignet sei, um auf Elektrobetrieb umzusteigen, genauer gesagt auf einen "vollelektrischen Batteriebus". Vor allem auch deshalb, weil die Linie 227 nur 6,5 Kilometer lang sei und daher ein häufiges Nachladen des Batteriespeichers möglich wäre. Die fahrplanmäßige Stehzeit von etwa zehn Minuten sei lang genug, um eine Batterie mit einer Energie von 120 Kilowattstunden wieder völlig aufzuladen.

Oberhaching will nur die Infrastruktur zahlen

Das Umsetzungskonzept, das der Landkreis den betroffenen Kommunen vorgelegt hat, sieht nun vor, dass er selbst lediglich die Kosten übernimmt, die bei normalen Betrieb von Dieselbussen entstehen würden. "Darüber sind wir nur mäßig begeistert", sagt Oberhachings Bürgermeister Stefan Schelle (CSU), der zusammen mit seinem Gemeinderat findet, der Landkreis müsse die Umstellung organisieren und auch finanzieren. Schließlich sei der Kreis in den Themenfeldern öffentlicher Nahverkehr und Klimainitiative 29++ sehr engagiert. Elektrifizierte Mobilität spiele gerade beim Linienbusbetrieb eine große Rolle. Die komplette Kostenübernahme erscheine da naheliegend, heißt es in der Sitzungsvorlage der Oberhachinger Verwaltung. Auch Schelle sagt: "Wir würden uns den Schuh nicht anziehen, sondern das dem Landkreis überlassen." Der Gemeinderat beschloss schließlich, lediglich die notwendige Lade-Infrastruktur und die benötigten Flächen etwa für den Ladevorgang zur Verfügung zu stellen.

Insgesamt geht es in Oberhaching um Kosten von 3,5 Millionen Euro über eine Laufzeit von zehn Jahren. Laut Berechnung der Bereichsleitung Regionalbus des MVV setzen diese sich aus einmaligen Beträgen für die Projektsteuerung (250 000 Euro), Vorlaufbetrieb (160 000 Euro), Kauf und Errichtung der Ladeinfrastruktur (500 000 Euro) sowie jährlichen Betriebskosten (250 000 Euro) und Service der Infrastruktur (16 000 Euro) zusammen. Für den größten Anteil sieht sich die Gemeinde also schlichtweg nicht zuständig. Schließlich gebe es eine bewährte Finanzierungssystematik. "Wäre Unterföhring nicht vorgeprescht mit der Zusage, wir übernehmen das, wäre es vielleicht jetzt anders", kommentierte Alexander Maierhöfer, persönlicher Referent des Bürgermeisters, das Umsetzungskonzept des Landkreises.

Vorlaufzeit würde viereinhalb Jahre betragen

Problematisch sieht man in Oberhaching auch den langen zeitlichen Vorlauf für die Umstellung. Viereinhalb Jahre würde es dauern, bis in der Gemeinde die ersten Elektrobusse verkehren. Grund dafür sind vor allem die langen Lieferzeiten für die nur 8,50 Meter langen Fahrzeuge, die wegen der engen Straßen und Kurvenradien in Oberhaching benötigt würden. Aber bereits 2020 läuft der bestehende Verkehrsvertrag aus. Es müsste eine Übergangsregelung getroffen werden, die mit Zusatzkosten verbunden wäre, wie die Verwaltung ausführt. Bürgermeister Stefan Schelle sieht zudem die Technologie mit Wasserstoff auf dem Vormarsch. Angesichts der langen Vorlaufzeit für den Elektrobus sollte man hier die Entwicklung im Blick haben, findet er.

In Taufkirchen muss der Gemeinderat die Thematik für die Linie 225 noch behandeln. Nach einer Besprechung mit den Verantwortlichen beim MVV sieht Bürgermeister Ullrich Sander (parteifrei) die Problematik ähnlich wie die Nachbarn. "Es ist richtig, dass wir den Schritt Richtung Elektrifizierung der Busse machen", sagt er, "aber die Folgekosten können die Gemeinden nicht tragen." Für Taufkirchen würde es sich um einen Betrag von 1,8 Millionen Euro in zehn Jahren handeln, Geld, dass die Gemeinde nicht so leicht ausgeben kann. "Für Unterföhring ist das etwas anderes", sagt Sander mit Blick auf die finanzielle Lage der Nordgemeinde mit hohem Gewerbesteueraufkommen. Er findet es daher richtig, dass die Kommunen wie sonst auch für die Infrastruktur zuständig bleiben und der Landkreis die kompletten Betriebskosten übernimmt.