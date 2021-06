Von Martin Mühlfenzl, Landkreis

Die SPD-Fraktion im Kreistag beantragt, dass der Landkreis künftig sämtliche Zuständigkeiten für die Ladeinfrastruktur für Elektrobusse übernimmt und die Städte und Aufgaben von dieser Aufgabe befreit. "Der ÖPNV ist Aufgabe des Landkreises", schreiben Fraktionssprecher Florian Schardt und Unterschleißheims Bürgermeister Christoph Böck in einem gemeinsamen Antrag. "Auch bisher sind die Gemeinden nicht dafür verantwortlich, Dieseltankstellen bereitzustellen", heißt es weiter.

Die Sozialdemokraten führen zwei Beispiele ins Feld, warum der Landkreis sich dieser Aufgabe widmen sollte: So könne etwa die Umstellung der Linie 261 auf Elektromobilität, die von München nach Neuried führt, nicht erfolgen, weil sich die Gemeinde Neuried die Kosten für die Ladeinfrastruktur nicht leisten könne. "E-Busse sollten dort fahren, wo es am sinnvollsten ist, und nicht dort, wo die Gemeinde über die nötigen finanziellen Mittel verfügt", heißt es in dem SPD-Antrag. Der bisher einzige Elektrobus im Landkreis München ist derzeit in der Mediengemeinde Unterföhring unterwegs. Dort fahren seit 2019 E-Busse auf der Linie des Ortsbusses im Probebetrieb.

Als zweites Beispiel verweisen die Sozialdemokraten auf Taufkirchen: Um die Kosten für die E-Ladeinfrastruktur zu sparen, habe der Gemeinderat jüngst beschlossen, auf die sehr viel teurere Brennstoffzellentechnologie zu setzen. Dies, so die SPD, sei weder sinnvoll noch wirtschaftlich, aus Sicht der Gemeinde aber verständlich, "da sich die viel höheren Kosten zu 100 Prozent auf den Landkreis umlegen lassen".

Die SPD argumentiert, eine zentrale Zuständigkeit für den Aufbau der Ladeinfrastruktur erleichtere die Koordinierung, zudem sei die Beantragung von Fördermitteln effizienter.