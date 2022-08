Gefühlt noch weit weg: Winterfreuden beim Eiswunder in Planegg, das in der Vergangenheit Tausende angelockt hat.

Von Rainer Rutz, Planegg

Sie nennen es liebevoll das "Planegger Eiswunder": Tausende von meist jungen Leuten und Kindern aus dem gesamten Münchner Südwesten kommen in den Wintermonaten in die Würmtalgemeinde zum Schlittschuhlaufen oder Eisstockschießen. Auf rund 1300 Quadratmeter Eisfläche am Feodor-Lynen-Gymnasium (FLG) können sie gegen geringes Entgelt Winterfreuden genießen. Doch ist das Planegger Eiswunder überhaupt noch zeitgemäß angesichts von Klimakatastrophen und Energiemangel? Mit dieser Frage befassten sich am Donnerstagabend die Planegger Gemeinderäte des Ferienausschusses stundenlang leidenschaftlich und vertagten sich dann auf Oktober. Es ist also noch nicht entschieden, ob Schlittschuhlaufen heuer am FLG möglich ist.

Es war die Planegger CSU, die mit einem Antrag zur kompletten Umgestaltung der Eisfläche die Diskussion angestoßen hatte: Man will weg vom knapp und teuer gewordenem Gas, das zur Energieversorgung und zur Eisgewinnung benötigt wird; hin möglicherweise zu künstlichen Eisplatten aus Hartplastik. Schöner soll das Wintererlebnis werden und vor allem umweltfreundlicher. In der Rathaus-Verwaltung und in Vorgesprächen mit Fachleuten und den Fraktionen kristallisierte sich dann schnell die ganz harte Variante heraus, der zunächst auch Bürgermeister Hermann Nafziger (CSU) folgte: Kein Eislaufen in diesem Winter. Putin ist Schuld, sagt die Verwaltung in ihrem Beschlussvorschlag ganz deutlich: "In Anbetracht des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine und der damit einhergehenden absehbaren Energieknappheit...und der deutlich steigenden Stromkosten wird die Gemeinde den Betrieb der Eisfläche in der Saison 2022/23 aussetzen."

Dutzende Anrufe von Bürgern

Doch im Gemeinderat regte sich heftiger Widerstand. Vor allem Florian Großelfinger (CSU) und Peter von Schall-Riaucour ( PPM) machten sich stark für die kommende Saison. Großelfinger sprach von der "ohnehin schon durch Corona gebeutelten Jugend, die sich nur noch mit Handys" beschäftige. Er habe "Dutzende von Anrufen aus der Bevölkerung" erhalten mit der Bitte, das Stadion "noch einmal in diesem Zustand" offen zuhalten, um dann in der folgenden Saison zu neuen Wegen zu finden. Der Bürgermeister hingegen verwies auf "die neue Energiekrise" und die "Order von oben zu sparen". Laut Nafziger müssten Familien von einer Steigerung der Energiekosten "von tausend auf sechstausend Euro" im Jahr rechnen, da passe ein Eisstadion nicht dazu. Er machte sich stark "für eine nachhaltige Lösung, um unabhängig zu werden." Aber eben erst im kommenden Jahr.

Von Schall-Riaucour hielt Nafziger vor, eine "Drohkulisse aufzubauen: Ich habe Vertrauen in den Staat". Man müsse "auch mal in Kinderaugen schauen". Die Stromkosten für die Eisfläche betragen laut Schall-Riaucour pro Saison gerade mal 27 000 Euro: "Wenn man sich vorstellt, dass in München die Wiesn stattfindet." Die Gemeinde könne bis zur nächsten Saison "auch anders sparen: Lassen Sie uns das Eiswunder". Auf der anderen Seite sprach Christine Hallinger (SPD) von einer "Unverantwortlichkeit", falls die Eisfläche heuer offen bleibe. Judith Grimme (Grüne) verwies auf die Einschätzung ihres Parteifreundes Robert Habeck, der von einer "kommenden Katastrophe" gesprochen habe. Für Cornelia David (FW) schlagen "zwei Herzen in meiner Brust" und Angelika Lawo (Grüne Gruppe) brachte eine Verschiebung der Entscheidung ins Spiel. Susanne Trenkle (FDP) betonte, der Staat nehme Kinder und Jugendliche ausdrücklich von den geforderten Sparmaßnahmen aus.

Gegen SPD und Grüne beschloss man, im Oktober noch einmal zu debattieren. Einig war man sich darüber, die kommenden Wintermonate zu nutzen, um zusammen mit Fachleuten für die Zukunft ein komplett neues Konzept zu erarbeiten: Eine neue, umweltfreundlichere Technik und weitere Angebote, um den Wintersport am FLG attraktiver zu machen. So soll die Eisfläche eventuell überdacht und mit Solarzellen bestückt werden. Am Geld solle es nicht fehlen, meinte Bürgermeister Nafziger: "Es geht nicht um Kosten. Die sind mir Wurst."