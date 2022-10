Die beliebte Eislauffläche am Feodor-Lynen-Gymnasium wird es in diesem Winter nicht geben.

Von Rainer Rutz, Planegg

In der bevorstehenden Wintersaison wird es kein Planegger "Eiswunder" geben. In einer Sondersitzung des Gemeinderats beschlossen 14 von 19 anwesenden Gemeinderatsmitglieder am Donnerstagabend, wegen der aktuellen Energiekrise die vor allem bei Kindern und Jugendlichen sehr beliebte Eisfläche am Gymnasium nicht zu öffnen. Man wolle damit nicht nur Geld sparen, hatte Bürgermeister Hermann Nafziger (CSU) vorher gesagt, sondern auch "Solidarität" gegenüber der Ukraine zeigen, denn schließlich gehe es "um unsere Werte".

Immer wieder wurde in der Diskussion betont, dass das "Eiswunder" auch eine gewaltige Energieschleuder sei und dringend saniert werden müsse. Nafziger nannte eine Zahl: Der Energieverbrauch pro Saison entspreche dem Verbrauch von 60 Planegger Haushalten. Dies müsse man "hinterfragen". Die Entscheidung der Gemeinderäte bedeutet, dass es im gesamten Würmtal im kommenden Winter keine künstliche Eisfläche zum Schlittschuhlaufen gibt. Wer will, kann nach Pasing oder nach Germering fahren, eine entsprechende Fahrgelegenheit will die Gemeinde auf Antrag der SPD bereitstellen.

In der Diskussion wurde die gesamte Palette pro und contra noch einmal dargestellt. Das Meinungsbild ging quer durch die Parteien. So stimmte beispielsweise Philipp Pollems (PPM) für eine Schließung, sein erkrankter Fraktionskollege Peter von Schall-Riaucour ließ eine Erklärung verlesen, in der er sich für junge Leute stark machte, auf die Stimmung im Volk verwies und eine Offenhaltung der Eisfläche dringend anmahnte. Bei der CSU sah es nicht anders aus. Während Florian Großelfinger leidenschaftlich für eine Öffnung plädierte, eine "komplette Schließung für absurd" hielt, "Schneekanonen, Straßenbeleuchtung oder den Weiterbetrieb des Planegger Kupferhauses" erwähnte, stimmten andere CSU-Gemeinderäte für eine Schließung.

Detailansicht öffnen Bela Bach erhob das Wort für die Jugend: "Die haben keine Lobby." (Foto: Claus Schunk)

Auch ein Kompromissvorschlag Großelfingers, eine Öffnung nur an sehr kalten Tagen und in den Weihnachtsferien zu ermöglichen, wurde abgelehnt. Bei der SPD machte sich Bela Bach für die Jugend stark. "Die haben keine Lobby", sagte sie: "Kinder sind nicht im Gemeinderat vertreten." Die zwei Jahre Corona mit den dazu gehörenden Verboten hätten "dramatische Auswirkungen bei Kindern" gezeigt. Im übrigen forderte sie die Gemeindeverwaltung auf, "auch mal Alternativen aufzuzeigen". Dafür erhielt sie viel Applaus auch aus dem Publikum. Giovanni Sammataro (CSU) schloss sich an und sprach von der "sozialen Kompetenz des Eiswunders". Susanne Trenkle (FDP-Fraktion) übergab eine Liste mit Unterschriften von Kindern und Jugendlichen, was Jürgen Peters (Grüne) als "manipulativ" kritisierte. Und die Pädagogin Angelika Lawo (Grüne Gruppe 21) führte an, auch Kinder und Jugendliche würden die Argumente zum Energiesparen gut verstehen. Sie betonte, beim Eiswunder handele es sich schließlich "um eine Freizeiteinrichtung". Dem gegenüber sei es aber eine Tatsache, "dass kein Gas mehr bei uns ankommt". Sebastian Stibbe (Grüne) meinte, die Kinder hätten heutzutage durchaus "Alternativen", etwa nach Germering oder Pasing zu fahren.

Bürgermeister Nafziger wurde die langatmige Debatte irgendwann sichtlich zu viel. Er verwahrte sich gegen "Gefeilsche wie auf einem Basar" und forderte seine Gemeinderäte auf, "sich Manns genug für die Vernunft zu zeigen". Judith Grimme (Grüne) schließlich regte ein Ende der Debatte an, es sei alles gesagt. Mit 14 gegen fünf Stimmen wurde ein Aussetzen der Eislaufsaison beschlossen. Die Zeit will man nutzen, um für die Zukunft ein neues technisches Konzept für die Kunsteisfläche am Gymnasium in Planegg zu entwickeln. Und im Übrigen, so der Bürgermeister, könne "in ein paar Monaten alles schon wieder anders ausschauen".