Von Patrik Stäbler, Höhenkirchen-Siegertsbrunn

Ganz langsam - "im Schneckentempo", so sagt er selbst - bewegt sich Jochen Kahl vorwärts. In den See hinein. Schritt für Schritt. Erst reicht ihm das Wasser bis zu den Knöcheln, dann bis zu den Knien, kurz darauf bis zum Bauch, und schließlich ragt nur noch der Kopf des 55-jährigen Siegertsbrunners hervor. Im nächsten Moment ist sein kompletter Körper im Steinsee verschwunden, dessen Wasser nur wenige Grad warm ist. Oder besser: kalt ist. Doch Jochen Kahl stört das nicht - im Gegenteil: "Dieser Kick ist einfach speziell", sagt der Vorsitzende des Vereins Naturbad Höhenkirchen-Siegertsbrunn. Und da es selbiges in seiner Gemeinde noch nicht gibt, weicht er kurzerhand auf den zwölf Kilometer entfernten Steinsee aus.

Dort geht der passionierte Ausdauersportler in den warmen Monaten mehrmals die Woche zum Schwimmen. Im Winter dreht er nahe dem See eine Joggingrunde, "immer so zehn bis fünfzehn Kilometer", sagt Kahl. Danach kühle er seinen erhitzten Körper im Wasser ab - sogar, wenn der See zugefroren ist, so wie im vergangenen Februar. "Da war ich mit ein paar anderen Verrückten dort", erzählt Jochen Kahl. "Wir haben das Eis mit Ästen eingeschlagen und sind dann rein" - unter den verblüfften Blicken einiger Schlittschuhläufer. "Der Körper gewöhnt sich mit der Zeit an die Kälte. Und wenn man körperlich fit ist, ist man ohnehin abgehärtet", sagt Jochen Kahl. "Ich hatte noch nie eine Verkrampfung oder irgendwelche Probleme."

Doch so viel Freude ihm das Eisbaden im Steinsee auch bereitet: Noch lieber würde Jochen Kahl in seinem Heimatort abtauchen - in einem Naturbad Höhenkirchen-Siegertsbrunn, für dessen Errichtung sich der gleichnamige Verein bereits seit 2012 einsetzt. Anfang nächsten Jahres werde man die Pläne noch mal im Gemeinderat vorstellen, kündigt Kahl an. Er verweist in dem Zusammenhang auf ein Gutachten, wonach der Bau eines "ökologischen Vorzeigebads" am anvisierten Standort am Hirschwinkel möglich sei.

"Jetzt ist es nur noch ein Politikum, ob der Gemeinderat das will", sagt der Vorsitzende, der sich bis zum Sommer eine Entscheidung erhofft. "Sonst ist das Konzept tot", warnt Kahl. Doch auch wenn die Gemeinde grünes Licht für ein Naturbad in Höhenkirchen-Siegertsbrunn geben sollte, würde es wohl noch einige Zeit dauern, bis man dort ins Wasser hüpfen kann. Und so wird Jochen Kahl zumindest vorerst weiterhin zum Steinsee fahren, sommers wie winters - zum Schwimmen und Eisbaden.

Die stade Zeit ist dieses Jahr eine fade Zeit. Mit dieser Serie versucht die SZ, jeden Tag wenigstens ein bisschen Licht in den Advent zu bringen.