22. Januar 2019, 21:41 Uhr Einbruchgefahr Eisflächen noch nicht betreten

Das Landratsamt München warnt davor, die Eisflächen der zugefrorenen Seen im Landkreis schon zu betreten. Zwar habe die anhaltende Kälte in den vergangenen Tagen dazu geführt, dass Weiher und Seen im Münchner Umland derzeit Stück für Stück zufrören und teils habe sich bereits eine geschlossene Eisdecke gebildet. Allerdings trage sie nicht, teilt die Behörde mit. Ein Trost für alle Wintersportler, die darauf warten, ihre Schlittschuhe anzuziehen oder ihr Eisstock-Turnier auszutragen: "In Kürze wird es soweit sein", so das Landratsamt.

Die Eisschichten seien noch sehr dünn und erschienen meist nur auf den ersten Blick tragfähig, heißt es in der Presseerklärung. Durch stetig schwankende Wasserstände in den Seen könnten kritische und zum Teil auch lebensgefährliche Situationen entstehen. Zur eigenen Sicherheit und auch zum Schutz der Rettungskräfte sollten die Leute daher wegen der Einbruchgefahr im Moment noch darauf verzichten, aufs Eis zu gehen. Grundsätzlich verboten ist es, die Eisflächen des Unterschleißheimer Sees, des Poschinger Weihers, des Heimstettener Sees und des Feringasees zu betreten.