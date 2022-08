Viele sind zur Zeit im Urlaub. Einbrecher sehen offenbar deshalb gerade die günstige Gelegenheit, auch im Würmtal auf Tour zu gehen. Erst am vergangenen Sonntag sind Unbekannte in zwei benachbarte Einfamilienhäuser eingestiegen und haben dort Schmuck erbeutet. Wenige Tage später kam es zu einem ganz ähnlichen Fall. Die Täter sind diesmal in zwei Doppelhaushälften in Gräfelfing eingedrungen. Bei dem Einbruch, der sich am Donnerstag zwischen 8 und 23 Uhr ereignet haben muss, wurden Bargeld und Schmuck im Wert von etwa 20 000 Euro entwendet. Einer der beiden geschädigten Eigentümer meldete sich bei der Polizei, der andere ist laut Mitteilung des Polizeipräsidiums gerade im Urlaub. Beide Doppelhaushälften wurden durch die Täter "offensichtlich durchsucht", heißt es im Pressebericht. Die Polizei ruft alle auf, sich zu melden, die im angegebenen Zeitraum im Bereich der Maria-Eich-Straße, Karlstraße und Akilindastraße Verdächtiges wahrgenommen haben.