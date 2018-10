16. Oktober 2018, 12:38 Uhr Einbruch Tresorknacker im Gymnasium

Unbekannte erbeuten in Neubiberger Schule größere Menge Bargeld.

Von Bernhard Lohr, Neubiberg

Unbekannte sind am Wochenende ins Gymnasium Neubiberg eingebrochen und haben dort eine größere Menge Bargeld und mehrere Bankkarten entwendet. Aufgefallen ist der Einbruch erst am Montagmorgen, als die neue Schulwoche losging. Gegen 7 Uhr stellte man fest, dass jemand im Erdgeschoss der Schule ein Fenster aufgehebelt hatte. Dadurch konnten die Täter einem Bericht der Polizei zufolge in einen Büroraum einsteigen und dort einen kleinen Möbeltresor knacken. Darin befand sich ein Schlüssel, mit dem die Einbrecher einen großen Standtresor im selben Raum aufsperren konnten. Aus diesem entnahmen die Täter laut Bericht eine größere Menge Bargeld sowie mehrere Bankkarten und entkamen dann in unbekannter Richtung.

Die Polizei bittet nun die Bevölkerung, ihr bei der Fahndung behilflich zu sein. Die Täter müssen irgendwann zwischen Samstag, 18.15 und Montag, 7 Uhr zugeschlagen haben. Wer in diesem Zeitraum in der Cramer-Klett-Straße Verdächtiges wahrgenommen hat, was in Zusammenhang mit der Tat stehen könnten, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Das Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, nimmt Angaben unter Telefon 089/2910-0 entgegen, ebenso jede andere Polizeidienststelle.