Die Polizei hat nun vermutlich jenen Einbrecher geschnappt, der am 1. September einiges aus einem Sportheim in Aying hat mitgehen lassen. Der Mann fiel bei einer Verkehrskontrolle auf. Am Ende überführte ihn das Smartphone, das in Aying gestohlen worden war und dessen Individualnummer (Imei) im Polizeicomputer gespeichert war. Gegen den 23-Jährigen ohne Wohnsitz erging Haftbefehl. Bei dem Einbruch vor gut zwei Wochen hatte sich der Täter gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu der Sportgaststätte verschafft. Er durchsuchte die Räume, nahm das Smartphone an sich sowie Lebensmittel und eine Geldkassette. Im Flur versuchte er vergeblich, einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Er knackte die Tür zum Vereinsbüro und scheiterte daran, einen versperrten Schrank zu öffnen. Die Geldkassette hebelte er danach noch auf dem Vereinsgelände auf und ließ sie dort zurück. Als der 23-Jährige nun am Mittwoch gegen 23.30 Uhr auf Höhe der Rastanlage Pentling auf der A93 in eine Fahrzeugkontrolle geriet, fanden die Beamten das Smartphone mit bekannter Imei-Nummer. Daraufhin entdeckten sie weitere Gegenstände aus dem Einbruch.