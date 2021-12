Dass aller guten Dinge drei sind, mag beim Impfen stimmen, aber nicht in diesem Fall: Zum dritten Mal innerhalb von zwei Monaten ist am Samstag in das Kleine Theater Haar eingebrochen worden. Anders als bei den vorangegangenen Diebstählen ist der entwendete Bargeldbetrag nicht hoch - Theaterchef Matthias Riedel-Rüppel spricht von 250 bis 300 Euro - aber der Sachschaden, den der oder die Täter verursacht haben, schmerzt: Zunächst wurde ein großes Fenster im Theatercafé mit einem Stein eingeschmissen, danach wurden im Erdgeschoss und in den oberen Stockwerken des Jugendstilgebäudes mehrere Türen eingetreten. "Es ist so sinnlos. Was erwartet der Täter, in einem Theater zu finden?", sagt Riedel-Rüppel, der die Einbruchserie auch als "emotionale Belastung" empfindet. Bereits Mitte Oktober und am 1. November war ins Theater eingebrochen und Bargeld gestohlen worden. Beim zweiten Mal wurde ein Tresor mitsamt 3500 Euro Gastro-Einnahmen entwendet.