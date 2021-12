Unbekannte Einbrecher haben an Heiligabend Schmuck und Bargeld aus einem Haus in Grünwald entwendet. Nach Angaben der Polizei nutzten sie die Abwesenheit der Bewohner zwischen 16.50 und 18.10 Uhr, um ein Fenster gewaltsam zu öffnen, mehrere Zimmer zu durchsuchen und mit der Beute im Wert von mehreren Hundert Euro zu flüchten. Die Polizei fahndete noch am Abend unter anderem mit einem Hubschrauber nach den Tätern, hatte aber keinen Erfolg. Sie sucht nun Zeugen, die in der fraglichen Zeit im Bereich Muffatstraße und Graf-Seyssel-Straße in Grünwald etwas Verdächtiges bemerkt haben.