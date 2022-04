Mit dem Aufbrechen des Tresors haben sich die Einbrecher in einer Grünwalder Gaststätte in der Nacht zum Montag keine Arbeit gemacht: Sie nahmen einfach den ganzen Geldschrank mit. Das bemerkte die Geschäftsführerin am Montagmorgen gegen 9.30 Uhr und meldete dies der Polizeiinspektion 32 in Grünwald. Nach derzeitigem Ermittlungsstand drangen der oder die unbekannten Täter am Sonntag nach 22 Uhr gewaltsam in das asiatische Speiselokal ein. Im Tresor befand sich ein nicht näher bezifferter Betrag an Bargeld. Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 52 der Münchner Polizei. Wer in der Nacht zum Montag im Bereich Emil-Geis-Straße, Marktplatz und Südliche Münchner Straße in Grünwald verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden, entweder in Grünwald oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.