Womöglich hat ein Einbrecher aus München Gewissensbisse bekommen. Oder aber er befürchtete, dass er zwei Wochen nach der Tat doch noch von der Polizei geschnappt wird. Jedenfalls ist ein 19-Jähriger am vergangenen Samstag in der Polizeiinspektion in Planegg aufgekreuzt und hat sich gestellt. Der junge Mann gab laut Polizei zu, in den Abendstunden des 24. April in Gräfelfing in die Räumlichkeiten einer sozialen Einrichtung eingebrochen zu sein. Auf der Suche nach Diebesgut war er auf einem Tresen fündig geworden. Er brach eine dort deponierte Geldkassette auf. Die Beute allerdings war eher gering: In der Kassette befand sich etwa 100 Euro Bargeld, das der Täter mitnahm. Danach entfernte er sich laut Polizei "unerkannt von der Tatörtlichkeit". Am 7. Mai nun begab er sich gegen 17.50 Uhr zur Polizei und räumte die Tat ein. Die nahm den Fall auf, danach durfte der 19-Jährige wieder gehen. Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat die Ermittlungen übernommen.