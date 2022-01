Es blieb beim Versuch: Ein Einbruch in eine Gasstätte in Höhenkirchen-Siegertsbrunn hat am frühen Donnerstagmorgen vorzeitig geendet - vermutlich hat der akustische Alarm, den der oder die Täter beim Einstieg auslösten, diese vertrieben. Ein Anwohner in der Rosenheimer Straße war am Dreikönigstag gegen 5 Uhr morgens durch Alarmgeräusche im Bereich der Gaststätte geweckt worden und verständigte den Lokalbetreiber. Dieser stellte nach Eintreffen fest, dass ein oder mehrere Unbekannte ein Kellerschachtgitter entfernt und das dortige Fenster gewaltsam geöffnet hatten. Vermutlich als der Alarm los ging, verließen sie den Tatort ohne Beute. Die Polizei bittet Personen, die im besagten Zeitraum im Bereich der Rosenheimer Straße, Münchner Straße und Brunnthaler Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, um Hinweise (Tel. 089/29 10-0).