Einbrecher sind in der Nacht zum Donnerstag in Brunnthal bei einer Baufirma eingedrungen und haben dabei einigen Schaden angerichtet und auch Beute gemacht. Sie verschafften sich laut Polizei über ein Kellerfenster Zugang zu dem Gebäude an der Taufkirchner Straße. Dann öffneten sie gewaltsam ein Büro, wo sie eine Kasse fanden, die sie mitnahmen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Auf diese Summe schätzt die Polizei auch den Wert dessen, was die Täter mitgehen ließen, die unbemerkt flüchten konnten. Die Tat muss sich zwischen 18 Uhr am Abend und 5.45 Uhr am Donnerstagmorgen ereignet haben. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die etwas wahrgenommen haben, was im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnte, sich zu melden.