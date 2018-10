1. Oktober 2018, 21:52 Uhr "Ein Ort kommt zusammen" Kunst verbindet

Unterföhring feiert sein Bürger-Kulturfestival mit Partnern

Das passende Motto: "Ein Ort kommt zusammen". (Foto: Ursula Baumgart)

Unter dem Motto "Ein Ort kommt zusammen" hat die Gemeinde Unterföhring am Wochenende ihr drittes Bürger-Kulturfestival gefeiert. Und wie es sich für eine solche Veranstaltung gehört, sind es vor allem örtliche Kulturschaffende und Vereine gewesen, die ein umfangreiches Programm organisiert haben, aus dem sich jeder das aussuchen hat können, wozu er Lust hatte. Zum Beispiel bei herrlichem Spätsommerwetter in einem Liegestuhl das bunte Treiben auf dem Vorplatz oder der Freiluftbühne zu verfolgen.

Fast ganz Unterföhring war auf den Beinen, um beim Kulturfestival mitzufeiern, (Foto: Ursula Baumgart)

Den Auftakt des Festivals bildete eine Vernissage zu einer gemeinsamen Ausstellung von 22 Unterföhringer Künstlern, deren Werke im Bürgerhaus und im Rathaus noch bis Anfang November zu besichtigen sind. Der Andrang war enorm: Dicht an dicht drängten sich die Besucher - darunter Gäste aus den Partnergemeinden Tarcento in Italien und Kamsdorf in Thüringen - im Foyer des Bürgerhauses, schauten sich die Bilder an, genossen Speis und Trank und die Musik des Duos Katamar. Mit einer Salve der Kamsdorfer und Unterföhringer Böllerschützen begann der Samstag, der im Zeichen der schönen Klänge stand. Bands mit Unterföhringer Musikern spielten den ganzen Tag lang auf der Bühne unter freiem Himmel, mehr als hundert Kinder knobelten sich bei der "Kunst-Schnitzeljagd" durch das Bürgerhaus und malten. Abends dann wurde im großen Saal des Kulturhauses ein Festabend gefeiert: Seit mittlerweile 25 Jahren unterhalten Kamsdorf und Unterföhring eine Gemeindepartnerschaft, seit zehn Jahren hält die Beziehung zu Tarcento im Friaul.

Musik, Bilder, Essen und Trinken, es gab Genüsse für alle Sinne. (Foto: Ursula Baumgart)

Klassische Musik und Poesie begleiteten den Sonntag, und so begann der Tag mit einem ganz besonderen Akt: Rainer Wiedemann, dem Leiter des Unterföhringer Männergesangvereins, wurde der Unterföhringer Sonderkulturpreis verliehen. Dieser war zuvor erst einmal vergeben worden - an den früheren Kulturbeauftragten der Gemeinde Peter Settele. Wiedemann leite seit 50 Jahren den Männergesangverein und habe aus ihm einen anerkannten Chor mit einem vielseitigen Repertoire gemacht, hieß es in der Laudatio von Bürgermeister Andreas Kemmelmeyer (PWU). Chöre und Blasmusikensembles aus Unterföhring und den beiden Partnergemeinden feierten den Sonderkulturpreisträger, dem zu Ehren dann noch die Camerata München Werke von Mozart und Haydn aufführte.