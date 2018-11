1. November 2018, 21:45 Uhr Ehrung Altbürgermeister wird Ehrenmitglied der SPD

Hartmann Räther, 80, war von 1990 bis 2002 Bürgermeister der Gemeinde Taufkirchen. Und er ist seit 1975 Mitglied der SPD. In seiner Amtszeit befreite er die Gemeinde von ihrer Schuldenlast und baute Rücklagen auf.

Der Taufkirchner Altbürgermeister Hartmann Räther ist durch die Mitgliederversammlung der Taufkirchner Sozialdemokraten zum ersten Ehrenmitglied der örtlichen SPD gewählt worden. Jüngst überreichte der Vorsitzende Matteo Dolce in einem feierlichen Akt die Ehrenurkunde. Räther, 80, war von 1990 bis 2002 Bürgermeister der Gemeinde und ist seit 1975 Mitglied der SPD. Während seiner Amtszeit befreite er die Gemeinde von ihrer Schuldenlast von rund 15 Millionen D-Mark und übergab sie mit einer Rücklage von 45 Millionen Euro. Er realisierte zudem zusammen mit den Gemeinderäten zahlreiche Projekte wie den Sport- und Freizeitpark, das Haus der Nachbarschaftshilfe, das Haus der Volkshochschule, die Seniorenanlage am Riegerweg, den Wertstoffhof und das Feuerwehrhaus. Der aktuelle SPD-Vorsitzende Matteo Dolce würdigte Hartmann Räther als "bedeutende Persönlichkeit", durch den die sozialen Gegensätze in der Gemeinde deutlich reduziert worden seien.