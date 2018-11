6. November 2018, 22:20 Uhr Ehrenamt Karten für Empfang bei Söder zu gewinnen

Bayerns Sozialministerin Kerstin Schreyer hat die Nikolausverlosung für Inhaber der Bayerischen Ehrenamtskarte gestartet. Die Gewinner können am Freitag, 11. Januar, am Neujahrsempfang des Ministerpräsidenten teilnehmen. "Als ein Zeichen des Dankes und der Anerkennung für den ehrenamtlichen Einsatz verlosen wir eine echte Attraktion", erklärt die Unterhachinger CSU-Politikerin Schreyer. Zehn Karten werden verlost. Der Gewinn beinhaltet die Einladung zum Neujahrsempfang sowie eine Übernachtung in München, jeweils für den Gewinner und eine Begleitperson. Wer mitmachen möchte, schickt bis 5. Dezember eine E-Mail mit dem Stichwort "Nikolausverlosung" an ehrenamtskarte@stmas.bayern.de mit Name, Anschrift und Telefonnummer.