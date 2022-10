Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) hat 22 Jugendliche für ihren ehrenamtlichen Einsatz als Jugendtrainer oder Organisatoren neben dem Fußballplatz ausgezeichnet. Einer davon ist Florian Riederer vom SV Dornach. Der Preis "Fußballhelden - Aktion Junges Ehrenamt" geht an Menschen unter 30 Jahren. BFV-Präsident Christoph Kern würdigte bei der Preisverleihung, die vor der Zweitligapartie am Samstag im Jahnstadion in Regensburg stattfand, die herausragenden Leistungen der 22 Kreissiegerinnen und Kreissieger, die stellvertretend für alle jungen ehrenamtlichen Vereinsmitarbeiter in den rund 4500 Fußballvereinen Bayerns aktiv seien. "Die heute geehrten Fußballheldinnen und Fußballhelden sind echte Vorbilder! Sie sorgen gemeinsam mit den unzähligen bayerischen Ehrenamtlichen Tag für Tag dafür, dass der Ball bei uns im Freistaat rollt." Talentierten Nachwuchs zu finden, auszubilden und zu halten sei Kernaufgabe von Vereinen und Verband - nicht nur auf dem Platz, sondern vor allem auch neben dem Rasen.