24. Juli 2019, 21:26 Uhr Edeltraud Ullrich Im Isartal daheim

Vor 40 Jahren kam Edeltraud Ullrich als Lehrerin nach Pullach. Später wurde sie an der Mittelschule der Gemeinde, in der sie seit den Achtzigerjahren auch zu Hause ist, Rektorin.

Von Michael Morosow, Pullach

Die ersten Kinder, die Edeltraud Ullrich an der Pullacher Grundschule unterrichtete, sind heute Eltern, wenn nicht gar Großeltern. So trifft es sich immer wieder, dass erwachsene Menschen mitten im Ort auf die Lehrerin zugehen mit der Frage: "Kennen Sie mich noch?" Tut sie eigentlich immer. "Sie kannte beziehungsweise kennt jedes ihrer Grundschulkinder ganz genau", weiß Bürgermeisterin Susanna Tausendfreund (Grüne). Das wird sich auch nicht ändern, nachdem die Rektorin am Dienstag von der gesamten Schulfamilie in den Ruhestand verabschiedet wurde. Abends stand noch ein Fest im Pfarrheim Heiliger Geist auf dem Programm, das die Elternvertreter als Dankeschön für Frau Ullrich und das gesamte Lehrerkollegium auf die Beine gestellt haben.

Vor 40 Jahren kam sie als Lehrerin nach Pullach. 19 Jahre lang unterrichtete sie, mit einer kurzen Elternzeitunterbrechung, die dritten und vierten Klassen. 1998 übernahm sie die Stelle der Konrektorin an der Grundschule in Planegg und wechselte 2003 als Rektorin an die Grundschule Baierbrunn. 2011 kehrte Edeltraud Ullrich nach Pullach als Schulleiterin zurück. Ihr Nachfolger wird Anton Höck, der bisherige Leiter der Grundschule Icking. Seine neue Stellvertreterin heißt Stephanie Schmucker und kommt von der Grundschule in Schäftlarn. "Es war ihr wichtig, eine Unterrichtsatmosphäre zu schaffen, in der die Kinder in Ruhe und Geborgenheit lernen können. Ja, man könnte sagen, die Konzentration auf den Wesenskern von Schule hatte für sie höchste Priorität", heißt es in einem Dankesschreiben der Bürgermeisterin.

Die gebürtige Münchnerin Ullrich lebt seit den Achtzigerjahren in Pullach und wird dort auch ihren Ruhestand verbringen. Sportlich will sie nun mehr unterwegs sein - "in einer traumhaften Umgebung", wie sie schwärmt.