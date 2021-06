In den Isarauen bei Dietersheim wird eine neue Kreuzwegkapelle errichtet. Ende vergangener Woche haben 20 Gründungsmitglieder in dem nördlich des Garchinger Forschungscampus gelegenen Echinger Gemeindeteils den Verein "Kreuzwegkapelle Dietersheim" installiert. Zum Vorsitzenden wurde Stefan Wagner gewählt, der Eigentümer der Gobelins, die in der Kapelle ausgestellt werden sollen, und Initiator des Projekts.

Die Familie Wagner hat fünf Gobelins mit Kreuzwegstationen aus dem Nachlass der Künstlerin Mila Wiertz-Getz (1910-2003) gekauft, die für die Kathedrale der Benediktiner-Abtei in Tholey geschaffen worden waren. Nach einem Umbau der Klosterkirche waren sie im Fundus verschwunden. In Dietersheim sollen sie in der Kapelle an einem viel genutzten Spazierweg nun abwechselnd gezeigt werden. Das Grundstück der geplanten Kapelle ist im Eigentum der Gemeinde, die Pläne für das Kirchlein sind vom Gemeinderat bereits genehmigt. Der Verein soll für die Errichtung, den Unterhalt und die Betreuung der Kapelle zuständig sein. Die Finanzierung werde von privaten Stiftern übernommen, sagte Wagner.